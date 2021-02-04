Милые, почти игрушечные, но с характером — так можно охарактеризовать собаку породы ши-тцу в нескольких словах. Но говорить о них скупо и тем более холодно не принято. Уж слишком они интересные, общительные и даже загадочные, ведь с их появлением связано немало легенд.

Какой же он на самом деле — китайский ши-тцу? Чего стоит ждать хозяину от своего питомца? Как ухаживать за этим малышом, чем кормить и как назвать? Все о породе собак ши-тцу читайте в обзоре ФАН.

История породы

В Европе эти собаки появились чуть менее 100 лет назад и быстро завоевали популярность. Особенно востребованы они стали в Великобритании, где многие представители породы поселились в домах аристократов и состоятельных людей.

Такой выбор объяснить просто: ши-тцу внешне очень привлекательны и даже умилительны. У них красивая шерсть, а мордочка при правильном грумминге напоминает мордашку медвежонка. Малышей стало модно не только держать в доме, но и брать с собой, благо компактный размер и компанейский характер питомца это позволяют.

В 2004 году американские ученые решили проверить родословную породы и выяснили удивительные вещи. Во-первых, что собака ши-тцу — одна из древнейших на планете и за тысячелетия своего существования практически не изменилась внешне. Во-вторых, у нее азиатские корни: предки этих малышей жили в Тибете, а в середине XVII века Далай-лама подарил пару миниатюрных собачек императору Китая.

С тех пор щенки шит-цу стали цениться не просто на вес золота. Собаки жили только при дворе императора, и никто из «простых смертных» не имел права держать любимицу этой породы. Лишь время от времени император, который хотел продемонстрировать ближайшему окружению свое особое расположение, мог преподнести щенка этой породы в дар. Подарок считался бесценным, а человеку, который отважился украсть собаку у хозяина, грозила смертная казнь.

Факт. По одной из версий, название породы переводится как «собачка-лев». Существует легенда, что именно ши-тцу сопровождала Будду в его путешествиях, а в случае опасности превращалась во льва, чтобы защитить своего хозяина. По другой версии, название обозначает «собачка-красавица», что связывают с именем императрицы Си Ши, которую китайцы чтут как одну из величайших красавиц древнего мира.

Собака ши-тцу — фото

Представители этой породы бесконечно милые, а благодаря миниатюрности воспринимаются владельцами как дети. И они отвечают безграничной любовью — привязанность малышей к семье очень высока. Когда хозяин уходит из дома, его питомец может некоторое время скулить и «плакать», а когда возвращается — встречает его с искренней радостью.

Примечательно, что питомец не воспринимает кого-то одного из членов семьи как хозяина. Он любит всех, с кем живет в одном доме. Он с удовольствием играет с детьми, следует по пятам за взрослыми и наслаждается каждой минутой, проведенной в семейной компании на диване.

Описание породы ши-тцу

По стандарту породы ши-тцу — небольшие собаки ростом в холке до 27 см и весом до 8 кг. Оптимальным считается вес 4,5–7,5 кг. У них широкая мордочка, которая из-за высокого лба и резкого перехода к носу выглядит квадратной. Сам носик тоже показателен ­— он насыщенного черного цвета с круглыми и широко расставленными ноздрями.

Глаза у шит-цу крупные и круглые, выглядят большими на фоне компактной мордочки. Их особенность в том, что они достаточно глубоко «утоплены» в мордочку, из-за чего собаки не выглядят «пучеглазыми». Если у ши-тцу «выпадают» глаза, это связано с генетической аномалией, на фоне которой развивается болезнь проптоз. У склонных к ней собак глазные яблоки выступают больше, чем допускается стандартом породы, и по неосторожности питомец может травмироваться, буквально лишив себя глаза.

Совет. Склонность к проптозу невозможно заметить у щенка. Эта особенность развивается по мере взросления питомца. Если глазные яблоки выступают из глазных орбит, нужно ограждать питомца от травм: к выпадению глаза может привести удар в висок или по темени. Также опасно сдавливание шеи, поэтому собачек с предрасположенностью к проптозу выгуливают не в ошейнике, а в шлейке.

Особенности экстерьера

Кукольный вид ши-тцу придают широко расставленные ушки, которые аккуратно свисают вниз, и плавный переход от мордочки к телу, благодаря чему строение туловища выглядит гармоничным. Шея не длинная, но горделиво вздернута вверх, из-за чего малыши ходят, высоко подняв голову.

Широкая грудка дополняется крепкой, в меру мускулистой спиной с высоко посаженным хвостом. Лапки расставлены нешироко, довольно мускулистые и короткие. Если собаку не подстригать, со временем они полностью прячутся в шерсти.

Шерсть и окрасы ши-тцу

Шерсть шит-цу — настоящий предмет гордости породы. Она покрывает все тело, в меру жесткая, ровная, с незначительным пушистым подшерстком. Может быть слегка волнистой, но не допускается излишняя «кудрявость». Растет шерсть быстро и требует регулярной стрижки, из-за чего шерстный покров сравнивают с волосами человека.

Интересен рост шерсти в районе мордочки. В нижней части, под носом и на бороде, она растет вниз, а над носиком — вверх, из-за чего кажется, что мордочка ши-тцу украшена цветком. С этой особенностью связано одно из неофициальных названий породы — хризантемные собачки.

Окрасов стандарт породы допускает множество. Правильным будет сказать, что здесь практически нет ограничений: ши-тцу могут быть белыми, черными, рыжими, коричневыми, серыми. Чаще всего малыши разноцветные: в окрасе преобладают серые, коричневые и черные оттенки. Равномерный однотонный окрас встречается значительно реже.

Одна из немногих рекомендаций стандарта — наличие белых отметин на лбу, бороде и кончике хвоста. Из-за редкости окраса белые, золотисто-белые и бело-голубые собачки ценятся выше «разноцветных».

Характер

Несмотря на то, что стандартом порода отнесена к декоративным собакам, по характеру они скорее компаньоны. Они готовы сопровождать хозяина повсюду, из-за чего становятся отличными спутниками для пожилых и одиноких людей.

Они дружелюбны и игривы, не склонны к агрессии, поэтому подходят для семей с маленькими детьми. С малышами ши-тцу с удовольствием играют, так как считают детей «членами стаи». К взрослым относятся с большим уважением, но лишь в том случае, если изначально щенку ши-тцу объяснить, кто в доме хозяин.

Миниатюрность и умилительный вид часто заставляют владельцев баловать своих питомцев, не устанавливать рамки и ограничения. Собачка быстро понимает, что в доме можно все, и становится неуправляемой. В отсутствие хозяев она может шкодить, портить вещи, грызть мебель. В присутствии — забираться на диваны и столы, в порыве недовольства покусывать хозяина за ноги и громко лаять.

Поэтому хорошее воспитание малышам ши-тцу не менее важно, чем немецкой овчарке. Их нужно учить послушанию самостоятельно или прибегая к помощи дрессировщика. Но при выборе специалиста важно уточнить, работает ли он с собаками малых и декоративных пород. В дрессировке ши-тцу не терпят резкость и тем более силу. Метод пряника в их отношении работает куда лучше, чем кнут.

Продолжительность жизни

Вопрос, сколько живут ши-тцу в домашних условиях, во многом зависит от правильного ухода и содержания. По породе собаки не склонны к каким-либо болезням, поэтому могут доживать и до очень преклонного возраста — 17 лет.

Средняя продолжительность жизни составляет 13 лет, тогда как рекордсменом по долгожительству стала собачка по кличке Смоки из Флориды, которая прожила до 23 лет.

Сокращает продолжительность жизни питомца переедание. Вес ши-тцу не должен превышать 8 кг, но часто ветеринары сталкиваются с серьезным перебором веса. Обычно он связан с излишней любовью хозяев, которые хотят баловать собаку чем-то вкусным или подкармливают едой с собственного стола.

Делать этого не нужно: лишний вес создает избыточную нагрузку на суставы, сердце и сосуды, из-за чего у питомца могут развиваться хронические заболевания.

Уход за ши-тцу

Собак этой породы нельзя назвать беспроблемными в уходе. Они требуют внимания к шерсти и качеству питания.

Шерсть малышей растет очень быстро и требует регулярной стрижки. Периодичность посещения груммингового салона зависит от длины, которую выбирает хозяин собаки. В последние годы ши-тцу принято стричь коротко: шерсть убирают по всему телу, оставляя пушистую кисточку на хвосте и выстригая мордочку «плюшевого мишки». Но даже в этом «режиме» посещать груммера придется раз в два-три месяца.

Отрастая, шерсть может мешать питомцу: длинная «челка» лезет в глаза, что чревато развитием конъюнктивита. Если собака носит длинную шерсть, «челку» оставляют, но обязательно завязывают «хвостиком», откидывая его на шею.

Независимо от длины шерсти вычесывать собаку нужно ежедневно. Даже в короткой из-за пушистого подшерстка и особой структуры шерстинок-волосков может скапливаться грязь. Щетку выбирают с длинными зубцами, чтобы они доставали до тела. Летом регулярно обрабатывают питомца от блох: в длинной и особенно пестрой шерсти легко могут прятаться паразиты, которые причиняют животному беспокойство.

Купать ши-тцу тоже нужно часто, оптимально один раз в три-четыре недели. Используют специальные шампуни, смягчающие шерсть, или бальзамы-кондиционеры, которые позволяют легче распутывать волоски при расчесывании. После купанья можно нанести на шерстку масло, которое смягчает волоски и делает их блестящими.

Чем кормить ши-тцу

Выбор корма для ши-тцу — дело владельца. Малыши прекрасно живут на натуральном питании, если в их рационе присутствуют говядина или телятина, отварная индейка или крольчатина. Время от времени допускаются субпродукты, свежие овощи можно давать ежедневно. Нельзя кормить собак со стола высококалорийной, углеводной пищей: хлеб, макароны, каши не принесут малышам пользы, а станут причиной проблем с весом и шерстью.

Если выбираете готовый корм, отдавайте предпочтение маркам суперпремиум-класса с пониженным содержанием протеина и жиров. Все-таки собаки этой породы ведут не слишком подвижный образ жизни, и высокая калорийность рациона им ни к чему.

Некоторые производители предлагают специальные линейки кормов для собак с роскошной шерстью, обогащают их витаминами и другими ценными нутриентами для блеска шерстяного покрова. Если такой корм придется питомцу по вкусу, отлично: готовые корма удобны для владельца и полезны для питомца.

Совет. Не сочетайте в рационе собаки готовый корм и натуральное питание. В этом случае сделать рацион сбалансированным не получится. Чаще всего при комбинации сухого корма и каш с мясом питомцы переедают и набирают вес. Кроме того, такой рацион создает неоправданную нагрузку на пищеварительную систему и нарушает ее работу.

Плюсы и минусы ши-тцу

Среди преимуществ породы называют миниатюрность, общительность и любовь ши-тцу находиться в компании людей. Потому они прекрасно подходят для содержания в городских квартирах.

Малышам не нужны регулярные физические нагрузки, достаточно ежедневных пеших прогулок на свежем воздухе, что удобно для пожилых владельцев. Но если выгуливать питомца нет возможности, он легко может обходиться и лотком. Главное — приучать малыша к нему с первых дней пребывания в доме.

Главные минусы ши-тцу:

сложности в уходе за шерстью — без профессионального грумминга не обойтись;

проблемы с глазами — выпячивание глазных яблок, склонность к воспалительным заболеваниям;

склонность к проглатыванию шерсти, которая может формировать комки в пищеводе, вызывая опасные последствия, вплоть до удушья.

Из-за особенностей шерсти собаки плохо переносят жару, поэтому летом на улице с ними лучше находиться в утреннее и вечернее время. Излишняя активность в жаркий день может привести к тепловому удару. Ши-тцу плохо плавают и не любят водные процедуры, хотя быстро привыкают к регулярному купанию.

Клички для ши-тцу

При выборе клички для питомца можно учитывать его благородное происхождение (все-таки предки мини ши-тцу жили в императорских дворцах и услаждали взор первых лиц Поднебесной). А можно ориентироваться на милый внешний вид и позитивный характер малыша.

Поэтому имена для мальчиков ши-тцу могут быть гордыми, например, Арчибальд, Доминик, Карузо, Трюфель, Черчилль. Или бесконечно милыми: Бонни, Жоржи, Листик, Микки, Санни, Тим. Если хотите назвать питомца на русский манер, подойдут имена Веня, Изюм, Кроша, Кузя, Степа, Тема, Фунтик, Яша.

Имена для девочек ши-тцу тоже могут быть стильными: Ванесса, Габби, Бьянка, Джульетта, Жасмин, Леди, Матильда, Оливия — им подойдут имена как сказочных принцесс, так и популярных актрис. Будут кстати и умилительные прозвища: Диди, Клепа, Ляля, Мика, Симка, Фея. А из русских «имен» отлично сочетаются с породой клички Ася, Бусинка, Ванилька, Жужа, Муня, Соня, Тыковка, Юсечка.