Российские туристы рассказали, чего больше всего боятся во время путешествий

Москва, 4 февраля. Специалисты сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, чего больше всего опасаются российские туристы во время путешествий.

Самым главным страхом у путешественников из России оказались лишние траты — такой вариант выбрали 47% опрошенных. Однако качество отдыха для респондентов тоже играет большую роль. Так, 35% туристов опасаются досадных неприятностей и испорченных впечатлений, передают «Вести Подмосковья».

Еще 33% боятся потратить время впустую. Столкнуться с плохим и некачественным сервисом опасаются чуть менее трети россиян. При этом для 15% опрошенных важно не затрачивать лишнее время на получение желаемого уровня комфорта при обслуживании. Четверть туристов также хотели бы избегать сорванных планов и небезопасной поездки.

Например, побывавшая недавно на Занзибаре россиянка пожаловалась на встретившие ее по прибытии руины и нищету. Кроме того, и сервис в стране оказался не очень комфортным, поскольку местному населению оказался в новинку такой повышенный туристический интерес.