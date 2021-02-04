Школьники из Моршанска спасли жизни двух человек за одну неделю

Тамбов, 4 февраля. Ученики гимназии Моршанска в Тамбовской области спасли жизнь потерявшему сознание пенсионеру, а через два дня помогли другому мужчине. Героизм школьников заметили в соцсетях.

Первыми на помощь в чрезвычайных ситуациях чаще всего приходят обычные люди. В Моршанске в январе наблюдалось сразу два инцидента, когда на помощь пришли дети, проявившие себя как зрелые и бесстрашные люди.

Первый случай произошел в районе железнодорожного вокзала, где пожилой человек начал терять сознание из-за падения уровня сахара в крови. Два гимназиста Роман Б. и Роман З. не смогли пройти мимо. Быстро поняв в чем дело, они купили в ближайшем магазине конфет и накормили ими пенсионера. Этим поступком школьники спасли ему жизнь.

Участниками второго инцидента стали ученики этой же гимназии. Возвращаясь из школы, ребята нашли неподвижное тело мужчины на морозе. Не задумываясь, они бросились ему на помощь. Дети позвонили в скорую помощь и родственникам пострадавшего, а пока они ехали, ученики старались поддерживать разговор с мужчиной, чтобы он не терял сознание. Мальчики получили широкое признание в соцсетях благодаря поддержке городского штаба Всероссийской акции «Мы Вместе».

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