Заболевшая COVID-19 Алиса Фрейндлих находится в состоянии средней степени тяжести

Санкт-Петербург, 4 февраля. Актриса Алиса Фрейндлих проходит лечение от осложнений, вызванных коронавирусом, рассказал ФАН источник в медицинских кругах.

Звезда фильма «Служебный роман» каждую неделю проходит контрольные обследования. Это является стандартной процедурой для пациентов с коронавирусом.

«Фрейндлих сейчас активно лечат от осложнений, вызванных COVID-19 — таких, как поражение легких и т. д. Сейчас у нее еще более активная реабилитация», — сообщил источник ФАН.

В настоящее время состояние Фрейндлих оценивается как средней степени тяжести. С 86-летней актрисой занимаются специалисты-реабилитологи.

Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом в конце 2020 года. Врачи лишь недавно разрешили артистке вставать и ходить по палате.