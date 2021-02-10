Китайский Новый год 2021: когда наступит, как отмечать, каким знакам китайского гороскопа повезет

Завершается зимний цикл праздников, знаменующих наступление Нового года. В 2021 году этот радостный период замыкает Новый год по китайскому (восточному) календарю, согласно которому мы вступаем в год Белого металлического быка.

Когда наступит год Быка по китайскому календарю

Новый год по лунному календарю считается самым главным и самым продолжительным праздником в Китае и в других странах Восточной Азии. Праздник отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое приходится на 21 декабря. По григорианскому современному календарю китайский Новый год всегда приходится на промежуток между 21 января и 21 февраля.

В 2021 году китайский Новый год наступит в пятницу, 12 февраля. После этого по-настоящему начнется год Белого металлического быка, который завершится в субботу, 30 января 2022 года.

Как отмечают Новый год в Китае

В Китае и странах Юго-Восточной Азии празднование Нового года продолжается несколько дней и проходит чрезвычайно весело. В этом году из-за остающихся в Китае ограничений в связи с пандемией COVID-19 публичные празднования, включая костюмированные шествия и фейерверки, пройдут в урезанном формате. Но традиции семейного отмечания за богато убранным столом с традиционными (в первую очередь мясными) блюдами китайской кухни останутся неизменными, и не только в самом Китае, но и в США, и в других странах, где есть большие китайские диаспоры.

В самом Китае миграция населения в преддверии Нового года считается одним из самых крупных в мире одномоментных перемещений людей: там праздник принято обязательно проводить в кругу своей семьи.

Как встретить китайский Новый год Быка

Китайский Новый год празднуют во всем мире, и далеко не одни китайцы. Этот праздник ценят за возможность приобщиться к богатой восточной культуре и немного развеяться во второй половине зимы, когда у людей накапливается усталость.

По традиции празднества с китайским колоритом сопровождаются застольем с мясными блюдами, обязательными сладостями и другими деликатесами. В фаворе красный цвет, несмотря на звучащие предостережения, что это может «разозлить» Быка. Сами китайцы так не считают, для них красный — это цвет радости и праздника.

В целом «порядок» празднования китайского Нового года такой же, как и на традиционный Новый год: теплые дружеские посиделки дома или в кафе, прогулки с запусканием в небо китайских фонариков и (с соблюдением всех мер предосторожности) пиротехники, разнообразные зимние забавы, чему способствует снежная слегка морозная погода, и так далее.

Каким знакам китайского гороскопа повезет в год Быка

Астрологи советуют в год Быка много и упорно трудиться: таков уж этот знак, отличающийся домовитостью, упорством в достижении целей, предприимчивостью, но при этом некоторым упрямством.

Удача в первую очередь улыбнется тем, кто рожден в год Быка, особенно людям, день рождения которых приходится на период, начиная с конца января 1949-го, 1961-го, 1973-го, 1985-го, 1997-го и 2009-го годов. Особенно повезет мужчинам, рожденным в год Быка: им удастся приумножить достаток, если они не будут лениться и терять даром время.

Женщин, рожденных в год Быка, также ждет удачный жизненный период, в первую очередь на личном фронте — у них есть шанс в ближайшие месяцы построить крепкую семью. Астрологи также советуют женщинам, рожденным в год Быка и уже состоящим в союзе, постараться укрепить семейные отношения, для этого 2021 год предоставляет все шансы.

При создании пары женщинам-Быкам стоит обратить внимание на соискателей, рожденных в год Кролика, Козы или и Свиньи — такие союзы, по мнению астрологов, будут особенно прочными. Браки или близкая дружба с представителями других знаков китайского гороскопа тоже приветствуется: в 2021 году женщина-Бык будет во всем доминировать, и ей удастся повернуть любую ситуацию в свою пользу.