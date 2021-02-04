Первые российские предприятия подключатся к цифровой экосистеме до конца 2021 года

Москва, 4 февраля. В Минэкономразвития заявили, что в рамках национального проекта «Производительность труда» первые российские предприятия могут подключиться к цифровой экосистеме уже к концу 2021 года. Об этом сообщил директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александр Молодцов, выступая на пятой ежегодной практической онлайн-конференции «Эффективное производство 4.0».

«Наша цель — ускоренная автоматизация и цифровизация бизнес-процессов и производственных процессов предприятий. На поднятые из внутренних систем компаний в цифру данные будут наложены лучшие практики, в том числе наработанные экспертами ФЦК и РЦК. Это поможет точнее определять проблемные места, ограничивающие рост производительности», — подчеркнул он.

Цифровая экосистема — одно из нововведений национального проекта «Производительность труда», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Заложенная в ее основу модель работы позволит индивидуально конфигурировать десятки сервисов и мер поддержки для участников нацпроекта.

Всего в рамках проекта планируется внедрить около 8000 цифровых сервисов на не менее чем 5000 крупных и средних предприятий-участников.

Сегодня цифровую диагностику бизнеса в тестовом режиме уже проходят семь пилотных предприятий из разных отраслей. Работа с данными ведется по двум трекам: анализ производственной системы и оценка цифровой зрелости процессов.

В ближайшем будущем к ним добавятся десятки сервисов по повышению производительности труда. Среди них: информационно-аналитическая платформа, платформа облачных вычислений, платформа взаимодействия с государством, платформа образования и иные платформы, функционал и наполнение которых будут сформированы с учетом потребностей предприятий.