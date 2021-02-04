США сложно запугать европейские корпорации в вопросе «Северного потока — 2»

Европейский бизнес за свои интересы будет бороться до конца, и во второй половине 2021 года газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Крупные инвестиции

Австрийская компания OMV в 2020 году направила 18 миллионов евро в качестве финансирования строительства газопровода «СП-2». Об этом говорится в отчете компании за четвертый квартал 2020 года.

«Денежный поток от инвестиционной деятельности в 2020 году включал отток денежных средств в размере 18 млн евро, связанный с соглашениями о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2» (в 2019 году — 113 млн евро)», — говорится в отчете.

При этом в строительстве «СП-2» участвуют такие европейские компании, как Engie, OMV, Shell, Wintershall Dea и Uniper.

Сложно запугать

Как отметила Наталья Мильчакова, сумма, вложенная OMV в финансирование «Северного потока — 2» в 2020 году (18 млн евро), совсем не велика. Правда, всего австрийская компания вложила с начала финансирования проекта более 720 млн евро. Но общая стоимость газопровода составляет 10-11 млрд евро, из которых половину инвестировал «Газпром», а на каждого европейского партнера российской госкорпорации в проекте «СП-2» должно было приходиться не менее 950 млн евро. Поэтому пока нельзя сказать, что OMV понесла большие расходы. Интерес этой компании и других западных партнеров «Газпрома» очевиден: чтобы газопровод был достроен и как можно раньше начал приносить доходы участникам проекта.

«Приглашенные компании, не являющиеся участниками СП Nord Stream 2, не имеют такой долгосрочной заинтересованности. Поэтому они могут позволить себе легко покинуть проект, в случае если они опасаются санкций США. А участникам проекта выйти из него будет не так просто, но самое главное заключается в том, что у крупного немецкого и австрийского бизнеса есть прямые возможности влиять на политику своих стран, по крайней мере на экономическую», — пояснила Наталья Мильчакова.

Кроме того, заметила экономист, крупные европейские корпорации американским противникам газопровода сложнее запугать, чем небольшие. Именно из-за того, что в США тоже есть опасения, что Европа в ответ может ввести санкции против американских транснациональных корпораций.

«В этом контексте можно предположить, что европейский бизнес за свои интересы будет бороться до конца и во второй половине 2021 года газопровод будет достроен», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».