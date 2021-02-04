Решетников оценил принятые в России меры по борьбе с ростом цен на продукты

Москва, 4 февраля. Рост цен на продукты может создать риски для макроэкономической стабильности и доходов населения, считает глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что правительство по поручению главы страны приняло комплекс мер, необходимых для улучшения ситуации. По его словам, реализуются соглашения, регулирующие стоимость подсолнечного масла и сахара. Обозначенные индикативные цены в целом соблюдаются, этим занимается налоговая служба, подтверждает Росстат.

Цены на сахар уже упали с пиков середины декабря, а стоимость подсолнечного масла стабилизировались. Как сообщалось, цены на сахар и масло регулируются соглашениями, подписанными между производителями и ретейлерами 16 декабря 2020 года. В декабре подорожание некоторых основных продуктов питания подверглось критике со стороны лидера России. Глава государства отметил, что рост цен на эту продукцию не был связан с пандемией коронавируса и дефицитом.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что цены на подсолнечное масло и сахарный песок могут заморозить на три месяца с 1 января до 1 апреля текущего года.