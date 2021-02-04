Синоптик Евгений Тишковец о глобальном потеплении: Тема Греты явно перегрета

Специалисты Национального центра атмосферных исследований (NCAR, США) заявили, что снижение социальной активности и локдауны, введенные из-за пандемии COVID-19, привели к нагреву поверхности Земли в 2020 году. По данным исследователей, это вызвано сокращением выбросов аэрозолей, которые блокируют поступающий солнечный свет: когда выбросы аэрозолей упали прошлой весной, большая часть солнечного тепла достигла планеты, особенно в промышленно развитых странах.

Делать сейчас такие выводы явно преждевременно. Но то, что количество углекислого газа, по понятным причинам, сократилось на миллионы тонн, это факт. И, конечно же, так называемый парниковый эффект в этом смысле должен уменьшаться. Этот антропогенный фактор меньше влияет на те изменения климата, которые происходят последние столетия.

Однако я не являюсь апологетом теории глобального потепления. Она настолько до истеричности раскручена, что в ней сложно найти какую-то науку — там лишь политика и деньги. На кону стоят десятки триллионов долларов на ближайшие пару десятилетий, и, конечно, есть немало желающих освоить фонды с такими астрономическими суммами. Климат выступает как один из основных политических инструментов давления на страны, обладающие большой ресурсной базой, в том числе и на Россию.

Сегодня в мировой экономике наблюдаются огромные потери, поэтому выживать будет сильнейший. Он «должен» грабить тех, кого можно будет ограбить, — в частности, посредством раскрученной темы глобального потепления. Будут придумываться всевозможные инструменты и квоты, чтобы снимать сливки со всего процесса производства. Развивающимся странам будут предлагать всякого рода оборудование и «зеленую» энергетику. Им будут ставить заслоны на пути к западным рынкам, поднимая квоту до таких высоких цен, что придется торговать почти в убыток.

К сожалению, эти правила, по крайней мере в западном мире, вступят в силу уже максимум через 2–3 года. Те же компании, которые не перейдут на новые условия, будут терять рынки и терпеть большие убытки.

Что касается температуры, то прошлый год в России стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, которая насчитывает более 130 лет. Последние 4 года на планете Земля температура тоже устанавливает рекорды. Но нужно понимать, что основным климатообразующим фактором на Земле является Солнце и солнечная активность. Примерно каждые 200 лет она меняется — то затухает, то увеличивается.

Мы с помощью палеоклиматологии научились восстанавливать климат на много тысяч лет назад, и там содержание СО2 порой превосходило нынешнее в разы, а тогда ведь не было ни заводов, ни самолетов, ни пароходов, ни автомобилей. Поэтому все подвержено циклам солнечной активности. Климатические оптимумы и ледниковые периоды, влиявшие на расцвет и падение всех цивилизаций, коррелировали с этим фактором. Поэтому в выводе американских коллег о потеплении климата из-за введенных локдаунов науки нет и близко!

На первом месте по влиянию на климат стоит солнечная активность, затем идет вулканическая деятельность. Антропогенный фактор, со всеми выбросами, — лишь на третьем месте. В целом, человечество не способно повлиять на климат: слишком мало его усилие.

Просто для понимания: одно грозовое облако — это пять атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Один циклон — это 10 тысяч атомных электростанций, вырабатывающих энергию в течение года. Изменение температуры Гольфстрима на 0,017 градуса — это энергия 6 миллионов водородных бомб! С такими силами природы бессмысленно и бесполезно бороться.

Так что нужно ставить акцент на улучшении экологии. Почему-то никого особо не беспокоит, например, переработка островов пластика, которые плавают в Мировом океане.

У нас в стране работает экологическая программа — национальный проект «Экология». Я не понаслышке знаю, что она уже работает во многих регионах и приносит огромную пользу в плане улучшения экологической обстановки. Вот этот путь важен, именно в этом направлении нужно двигаться.

А вот тема Греты Тунберг уже явно перегрета. Климат изменяется, он всегда изменялся и будет изменятся. Наша основная задача — не пытаться его изменить, так как мы бессильны, а приспосабливаться к изменениям. Следует минимизировать риски, которые несут природные катастрофы, особо опасные явления погоды, количество которых с каждым годом растет по понятным причинам. Температура растет, и сильнее становятся ураганы, циклоны, тайфуны, — они проходят с более мощными облаками, с большим количеством осадков и сильными ветрами.

Также нужно понимать, что и система мониторинга совершенствуется. Появляется много технических средств, которые фиксируют эти природные явления, — соответственно, их количество в статистике тоже растет.