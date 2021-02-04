Сенат США впервые в истории страны утвердил открытого гея главой Минтранса

Вашингтон, 4 февраля. Пит Буттиджич занял пост министра транспорта США. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Сенат Конгресса США проголосовал за кандидатуру Буттиджича во вторник. Политик работал мэром города Саут-Бенд в штате Индиана с 2012 по 2020 год. Новый глава Минтранса является открытым геем и первым представителем нетрадиционной ориентации на этой высокопоставленной должности. Заседание сенаторов транслировалось на сайте верхней палаты законодательного органа.

Буттиджич ранее конкурировал с действующим президентом США Джо Байденом в борьбе за пост главы государства от Демократической партии. В марте прошлого года он вышел из предвыборной гонки и поддержал соперника.

Сенатор-демократ Дж. Д. Форд ранее разработал законопроект, который запрещает попытки изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность несовершеннолетних. Консерваторы отмечают, что такая инициатива нарушает Конституцию США.