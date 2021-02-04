Баранец назвал борьбу за русскую Арктику возможной причиной новой мировой войны

Борьба за русскую Арктику ведется странами Запада столь ожесточенно, что это может спровоцировать новую мировую войну. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке. Ее подразделения будут патрулировать побережье вдоль Северного морского пути вплоть до острова Врангеля. Таким образом, предполагается обеспечить безопасное судоходство в регионе и прикрыть располагающиеся в нем системы ПВО.

«Мы видим, как начинается борьба за Северный морской путь и порядок прохода по нему, — заявил Баранец. — Россия утверждает, что поскольку данный маршрут полностью пролегает в территориальных водах, то и право на владение им целиком принадлежит Москве. Это значит, что другие страны, которые захотят воспользоваться маршрутом, должны следовать букве правил международного судоходства и запрашивать у нас разрешение на проход своих кораблей».

Помимо прочего, продолжил военный обозреватель «Комсомольской правды», всем желающим пройти по Северному морскому пути требуется нанимать лоцманов и платить России за ущерб, который наносится ее экологии «из-за помоев, которые сливаются в море».

«Это все прописано в международных правилах, — убежден эксперт. — А теперь слушайте американскую позицию: «А идите-ка вы все к черту!» Ее еще в прошлом году озвучил начальник береговой охраны США. «Как ходили, никого не спрашивая, так и будем ходить, потому что Северный морской путь — это общемировое достояние! И никакую Москву мы ни о чем спрашивать не будем!» Более того, американцы сами начинают милитаризировать регион: посадили целый полк самолетов на Аляске, чтобы прикрывать свои корабли, двигающиеся по этому маршруту».

Собеседник ФАН похвалил «дальновидный российский Генеральный штаб», который, предвидя такое развитие событий, готовится к грядущим схваткам за Северный морской путь не только с Соединенными Штатами, но и их «подгавкивателями» вроде Швеции и Канады.