Новые торговые правила в России: онлайн-покупки, возврат товара и жалобы клиентов

Новые торговые правила вступили в силу в России с 1 января 2021 года. Теперь покупателям не придется доказывать продавцу свое право фотографировать товар, а купленные дистанционно вещи можно будет с легкостью вернуть. Юрист, учредитель общественной организации «Потребитель прав!» Андрей Некрасов оценил в комментарии ФАН внесенные изменения, а также объяснил, куда жаловаться на недобросовестных продавцов.

Съемка фото и видео

Согласно новым правилам, покупатель может свободно делать фотографии и снимать видео на территории магазина, включая съемку нарушений со стороны продавца. Последний не вправе этому препятствовать. Делать фото товара и торговых залов можно было и раньше, однако в правилах данный пункт не был четко прописан.

«Что касается такой формализации права фотографирования, оно было и до этого. Но у нас, к сожалению, народ юридически малограмотный или намеренно действует противозаконно, это касается ретейлеров. Никогда не было законом запрещено фотографировать и снимать на видео торговые залы. Но менеджеры и владельцы торговых точек давали незаконные указания своим сотрудникам, поэтому люди часто сталкивались с беззаконием со стороны продавцов. Теперь четко написано, что потребитель может это делать», — объяснил юрист.

Покупка онлайн

Покупатель может вернуть технически сложные бытовые товары, транспортные средства и ювелирные изделия, приобретенные дистанционно, даже если они надлежащего качества. Он должен предоставить документ, подтверждающий факт покупки товара.

Парфюм

При продаже парфюмерно-косметических товаров продавец должен ознакомить покупателя с запахом духов, одеколонов, туалетной воды, а также иной парфюмерной продукции. Теперь работник магазина не может предлагать парфюм без тестовых образцов.

Оплата банковским переводом

Оплата товара переводом на счет третьего лица, который указал продавец, не освобождает его от возврата денег покупателю в случае продажи некачественного продукта.

Подтверждение покупки

Продавец обязан не только выдавать покупателю кассовый чек, но и предоставлять исчерпывающую информацию о себе и о товаре. При продаже дистанционным способом продавец должен направлять покупателю подтверждение покупки с номером заказа сразу после оформления.

Информация на сайте

Продавец обязан разместить на сайте оферту, указать наименование, ОГРН, адрес, в том числе электронную почту и контактный телефон.

Жалобы

Продавец больше не обязан обеспечивать наличие книги жалоб и предложений и предоставлять ее по требованию покупателя. Однако книга жалоб должна быть в точках общепита.

Некрасов назвал книгу жалоб устаревшим и неэффективным инструментом, который уже давно заменен отзывами на картах и порталах.

«Книга жалоб давно отмерла. И в советское время их было две: одна для покупателей, другая для начальства. Сегодня никто не пользуется этой бумагой. Более действенный способ взаимодействия — это отзывы, в том числе на картах, интернет-порталах. Все этим с удовольствием пользуются, я даже не знаю людей, которые всерьез думают оставить жалобу в такой книге», — отметил юрист.

Жаловаться можно в единственный орган-мегарегулятор — Роспотребнадзор, подчеркнул эксперт. Только он у нас привлекает к административной ответственности, причем довольно жесткой, вплоть до административного приостановления деятельности, напомнил Некрасов.