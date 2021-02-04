Прабабушка попавшего под поезд мальчика умерла, когда ему отрезало ноги

Санкт-Петербург, 4 февраля. Прабабушка 11-летнего мальчика, тяжело пострадавшего под колесами товарного поезда в Ленобласти, умерла в момент падения внука на рельсы, рассказала ФАН мать школьника.

По словам женщины, это произошло минута в минуту, когда сын был под поездом и ему отрезало ноги.

«Тогда ему никто не пришел на помощь. Она ушла в тот момент, когда сыну нужна была помощь, она по сути отдала ему все свои силы. Мне кажется, она знала, что он ребенок и что он в страшной ситуации», — добавила она.

Несчастный случай произошел на железнодорожных путях у станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе Петербурга. Пострадавшего ребенка на путях заметил машинист поезда и вызвал скорую помощь.

Мальчик находился вне зоны пешеходного перехода, на третьем главном пути. По факту трагедии была начата прокурорская проверка.