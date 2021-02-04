Экспериментальное лекарство от рака может стать спасением от коронавируса

Лондон, 4 февраля. Британские ученые считают, что экспериментальный препарат против рака может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусом.

Специалисты из Ноттингемского университета изучили лекарство, созданное на основе ядовитого растения тапсии. Входящее в его состав вещество под названием тапсигаргин оказалось способно останавливать развитие коронавирусной инфекции.

Препарат уже проходит испытания на случаях заболевания раком предстательной железы. При этом эксперименты на животных позволили убедиться, что тапсигаргин может помочь в борьбе с вирусом SARS-CoV-2, а также теми коронавирусами, которые провоцируют простуду, ОРЗ и грипп.

На фоне пандемии подобное лекарство, эффективное против целого ряда вирусных инфекций, окажется крайне востребованным у людей.

Российские ученые тем временем пытаются выяснить влияние коронавирусной инфекции на развитие онкологических заболеваний. Для этого у всех пациентов берут биопсию, а также проводят анализ особенностей морфологической структуры клетки у переболевших.