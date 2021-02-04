Мультфильм «Огонек-Огниво» исполнил давнюю мечту Эдгарда Запашного

Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный признался ФАН, что наконец-то исполнилась его давняя мечта — он озвучил героя мультипликационного фильма.

Народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, в эксклюзивном интервью рассказал, каким у него получился первый опыт работы — на проекте «Огонек-Огниво», который вышел в широкий прокат в нашей стране в четверг. Запашный подарил свой голос Пожарному.

— Эдгард, насколько я знаю, до этого вы еще ни разу озвучивали героя мультфильма?

— Да.

— Каковы ваши ощущения, как вам далась эта работа?

— Ну, вообще, если честно, я об этом в глубине души мечтал. Но думал, что меня, может быть, когда-нибудь пригласят озвучивать какой-нибудь европейский мультфильм.

А тут получилось, что я не только принял участие в российском проекте, но еще и озвучил мультфильм, которого даже не существовало на тот момент. То есть на тот момент герои еще не были оживлены. Вот под мой голос, под мой тембр, так сказать, режиссер в дальнейшем переписывал диалоги моего героя, который в итоге оказался в этом плане единственным. Мне очень приятно.

— Вы уже видели мультфильм?

— Несколько дней назад был на премьере, и честно вам скажу — мне мультик понравился. Был со своими дочерями (Стефания и Глория родились в 2011 и 2013 годах соответственно. — Прим. ФАН), со своими племянницами и ориентировался на них. У всех четверых спросил, и они сказали, что им очень понравилось. Я очень рад этому, потому что конкуренция, конечно, очень серьезная. И вообще рад, что сейчас российская мультипликация на подъеме.

— Сложно ли вам было влиться в это дело? Перезаписывали по нескольку раз фразы, или все шло как по накатанной — с первого раза?

— Нет-нет, я не могу сказать, что мне было сложно. Да, это был не быстрый процесс, потому что мне приходилось очень много разговаривать на повышенных тонах. У меня эмоциональный герой, и, чтобы не сорвать голос, приходилось останавливаться, чайку попить, из студии выйти.

Наверное, только с этим были определенные сложности, а во всем остальном я очень четко, внимательно слушал задания режиссера. Что-то он просил меня переговорить, что-то просил делать разными голосами, немножко регулировал, говорил: «Дай больше брутальности!» (смеется) или наоборот. В общем, мы очень хорошо поработали.

— С кем-то из признанных мастеров озвучки пересекались в студии?

— Нет, ни с кем.

— То есть вас записывали одного?

— Да. Знал, конечно, что озвучивает, например, Сергей Бурунов, но ни с кем так и не пересекся.

— Если еще поступит предложение озвучивать, согласитесь?

— Конечно! Это интересно. Это почетно. И это часть твоей истории.

Мультфильм «Огонек-Огниво» снял режиссер Константин Щекин, который также выступил одним из сценаристов и продюсеров.

Всемирная премьера анимационной истории о Гончаре, однажды нашедшего огниво, и которому потом сможет помочь только подруга детства Огонек, состоялась еще в июне прошлого года.

В озвучке также приняли участие Наталья Терешкова, Петр Коврижных, Юрий Аскаров, Александр Олешко, Никита Прозоровский, Василий Мищенко, Олег Форостенко, Алексей Войтюк, Константин Карасик, Елена Шульман и другие.

Ранее актриса Елена Бирюкова рассказала подробности о съемках комедийного фильма «Понаехали!», вышедшего в широкий прокат в России также 4 февраля.