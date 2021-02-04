Школьница выжила после падения с 16 этажа в Рязани

Рязань, 4 февраля. Прокуратура Рязани проводит проверку после падения девочки с 16 этажа. Ребенок выжил и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

Школьница выпала из окна жилого дома, расположенного на Московском шоссе. Травмированную 12-летнюю рязанку госпитализировали в тяжелом состоянии, передает СК РФ по региону.

Правоохранители организовали доследственную проверку. Местный прокурор работал на месте происшествия. Он проверяет соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Еще один ребенок недавно пострадал при падении. Юный москвич находился в лифте, когда кабина сорвалась, находясь на третьем этаже. Сотрудники МЧС спасли пострадавшего, мальчик повредил ногу.