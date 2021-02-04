Дозаправку экипажей «Русских витязей» в небе над Липецком показали на видео

Липецк, 4 февраля. В Сети появилось видео отработки экипажами Липецкого авиацентра ВКС и пилотажной группы «Русские витязи» дозаправки самолетов в воздухе.

Российские летчики провели тренировки индивидуально и в паре на истребителях Су-35С и Су-30СМ, а также бомбардировщиках Су-34 и Су-24М. Стоит отметить, что дозаправка воздушных бортов в воздухе является одним из сложнейших элементов высшего пилотажа.

Маневры осуществлялись экипажами в разное время суток — как днем, так и ночью, — на высоте от пяти до шести километров с использованием воздушных танкеров Ил-78. Максимально близкое расстояние между воздушными суднами в воздухе составило менее 20 сантиметров.

Ранее пользователи смогли насладиться мастерством российских летчиков на видео дозаправки российских истребителей Су-30СМ и Су-24М в небе над Крымом — ролик был опубликован на сайте Федерального агентства новостей. Военкор Евгений Поддубный был впечатлен маневрами отечественных пилотов — по его словам, все происходило как в кино, сообщает «Царьград».