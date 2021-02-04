ФСБ опровергла причастность России к кибератакам на органы власти США

Москва, 4 февраля. Федеральная служба безопасности опровергает причастность Российской Федерации к хакерским атакам на органы власти Соединенных Штатов.
Замглавы Центра кибербезопасности РФ заявил, что обвинения американской стороны в российском спонсорстве хакерской группы «Энерджик био», якобы атаковавшей США, являются голословными.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский президент Джо Байден поручил разведывательному ведомству США изучить ситуацию с «российскими хакерами».