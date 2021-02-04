Проскурякова прогулялась по пляжу в платье с цветами и птицами

Москва, 4 февраля. 61-летний российский композитор Игорь Николаев вместе с 38-летней супругой Юлией Проскуряковой и их 5-летней дочкой Вероникой отдыхают в США.

Звездная семья часто бывает в Соединенных Штатах Америки, потому что в Майами живет старшая дочь Игоря Николаева Юлия. Девушка работает врачом и иногда, как и отец, пишет песни. Еще одним частым местом посещения семьи Игоря Николаева является Юрмала. Там у них расположены собственные апартаменты со стеклянным куполом и широкой красивой террасой.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова недавно побывали на вечеринке у семилетней блогерши Насти Радзинской, которую Forbes в 2019 году включил в тройку богатейших людей в мире. Там чета встретилась с певицей Кристиной Орбакайте, которая пришла на праздник с дочерью Евдокией. На празднике был многоярусный торт, фейерверки, для детей выступали Филипп Киркоров и Александр Ревва.

В подписи к видео семья Радзинских пламенно отблагодарила выступающих на празднике артистов и их детей. Помимо детей Орбакайте и Николаева, в празднестве участвовали также дети Филиппа Киркорова.

Приятное впечатление от праздника с фейерверком и многоярусным тортом осталось не только у детей, но и взрослых.

Есть вероятность, что именно эта встреча, а может быть, и просто хорошая погода подняли настроение Юлии Проскуряковой. Девушка гуляла по пляжу в романтичном белом платье-трапеции, на котором будто восседают синие птицы и розовые цветы. Супруга человека, влюбленного в Сахалин, не удержалась и сделала несколько фотографий. На них отчетливо видно, что девушка преисполнена счастья и весело дурачится перед камерой.