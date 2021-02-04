Взрыв фугаса в горной местности на северо-западе Туниса унес жизни четверых военных

Кассерин, 4 февраля. Четверо солдат Вооруженных сил Туниса погибли в результате взрыва фугаса в горном массиве на северо-западе страны, сообщает местная радиостанция Mosaique FM, ссылаясь на министерство обороны.

По словам представителя ведомства Мухаммеда Зекри, инцидент произошел во время стандартного патрулирования территории в рамках борьбы с террористическими элементами, действующими в регионе. Заложенный боевиками фугас детонировал, когда военные проходили неподалеку.

Органы безопасности Туниса на протяжении многих лет предостерегают граждан от прогулок в горной местности в провинции Кассерин, которая часто используется в качестве убежищ экстремистскими группировками, связанными с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Джихадисты обосновались здесь после «арабской весны» в январе 2011 года, когда был свергнут бывший президент Зин аль-Абидин Бен Али, управлявший североафриканским государством 23 года.

Несмотря на проведение контртеррористических мероприятий в разных регионах страны, тунисские власти по-прежнему не могут должным образом обеспечить безопасность населения. После серии кровопролитных атак, совершенных боевиками, туристическая сфера пришла в упадок, что серьезно сказалось на экономике.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что радикальные исламисты обезглавили молодого пастуха в горах Туниса вблизи границы с Алжиром.

1 Организация запрещена на территории РФ.