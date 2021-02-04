Фермеры Украины рассказали, почему режут скот и закрывают птицефабрики

Возле здания Верховной рады в Киеве прошел массовый митинг фермеров, умоляющих правительство не добивать последнюю, еще работающую отрасль экономики Украины — сельское хозяйство. Почему разоряются аграрные предприятия Украины, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Свыше тысячи фермеров из разных регионов Украины принесли под стены парламента похоронные венки, устроив символические похороны своего бизнеса. Затем толпа в сопровождении полиции промаршировала по улице Михаила Грушевского к зданию кабинета министров. В руках митингующие несли плакаты с надписями «Нет коррупционеру Сытнику!», «Не забирайте работу! Дайте работать!» и с названиями своих предприятий. У зданий Верховной рады и Кабинета министров припарковали грузовики с баннерами: «Сытник, не издевайся над людьми!».

Фермеры рассказали корреспонденту ФАН, что за полтора года безуспешных протестов сельхозпредприятие «Авангард», входящее в агрохолдинг Ukrlandfarming, закрыло 37 предприятий, более пяти тысяч человек остались без работы.

Сотрудники агрохолдингов потребовали от властей «прекратить давление на бизнес». Также бизнесмены требуют создать комиссию, которая бы расследовала атаки главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника на агрохолдинг Ukrlandfarming, принадлежащий украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку.

Фермеры говорят, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возглавляет человек, который сам совершил коррупционные преступления и оказался в реестре коррупционеров. Сытник был привлечен к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков), однако сохранил свой высокий пост благодаря давлению со стороны американского посольства.

Корреспондент ФАН поговорил с активисткой, которая пожелала остаться анонимной. Она рассказала, что потеряла работу в «Авангардхолдинге» полтора года назад и ей до сих пор не выплатили зарплату за несколько месяцев.

«У нас закрылись птицефабрики, закрылись предприятия. Мы уже полтора года протестуем. Хотим, чтобы нас услышали и сберегли рабочие места. Мы остались без работы, «Авангардхолдинг» закрыли, зарплату не выплатили, мы просто голодаем», - заявила девушка.

На сцене у Кабмина выступил руководитель предприятия Березанской птицефабрики Вячеслав.

«Были взлеты, были трудности, но то, что происходит сегодня противоречит здравому смыслу. В отношении одной из самых крупных сельскохозяйственных компаний Украины творится полный беспредел. Человек, который признан судом коррупционером, из-за своих амбиций и личной неприязни пытается уничтожить и развалить наше предприятие. Предприятие, которое на сегодняшний день занимает 30% яичного рынка Украины. Обрабатывает самый крупный земельный банк Украины. Мы с вами и зимой, и летом, в холод, в жару собирались на мирные митинги под разными институтами государства. С тем, чтобы нас услышали. С тем, чтобы прекратили произвол. Нас не слышат. За последнее время закрыто уже порядка 40 предприятий. Тысячи людей остались без работы. С высоких трибун нам озвучивают, как у нас развивается экономика, как хорошо мы с вами будем жить. На самом деле экономика рушится. Что будут делать те люди, которые потеряют работу? Никто не знает. Если в стране что-то не ладно, если у власти стоят коррупционеры, марионетки, которые не могут решить вопрос по справедливости, которые не выполняют решение суда и волю народа. Я надеюсь, мы добьемся своего. Потому что мы в своем праве. Слава «Авангарду»! Слава Украине! Сытника геть!» - говорит управленец компании.

Этот год был особенно тяжелым для украинских сельхозпроизводителей. Пандемия, неурожай зерновых, проблемы с экспортом, отсутствие поддержки со стороны государства оказались смертельными для небольших фермерских хозяйств, что привело к их закрытию.

За последний год с небольшим агрохолдинг Бахматюка был вынужден закрыть 29 ферм и восемь птицефабрик и виной тому не только пандемия, но и преследование со стороны чиновников НАБУ. Предприниматели заявляют, что чиновники вымогают у них деньги под угрозой санкций или даже арестов.

«В результате этого рэкета рано или поздно с вами перестают работать поставщики, банки отказывают в кредитных линиях, остается закрывать предприятия и увольнять людей», — объяснил ФАН проблему один из аграриев.

Ранее в Ukrlandfarming трудилось около 30 тысяч работников, теперь же около 17 тысяч, налоговые поступления сократились вдвое. Только за последний год бюджет недополучил 1,5 миллиарда гривен (около 4 миллиардов рублей). За постмайданное время поголовье скота в Ukrlandfarming уменьшилось с 68 тысяч голов до 20 тысяч, скотину пришлось пустить под нож.

На Украине в 2020 году сократилось количество урожая наиболее ходовых культур: кукурузы, пшеницы, подсолнечника, рапса и соевых бобов. Государственная служба статистики Украины сообщила, что в 2020 году аграрное производство страны рухнуло на 11,5%. Такое падение произошло впервые с 1994 года. Так, с 1990 года по 1 января 2021 года количество коров уменьшилось с 8,4 млн до 1,7 млн. Последствием обвала производства в сельском хозяйстве стал еще и взрывной рост цен на его продукцию.

Кроме того, Украина зависима от зарубежных поставок, а курс гривны в 2020 году сильно ослаб. По итогам 2020 года цены на сельхозпродукцию в стране выросли почти в 1,5 раза, а на продукты растениеводства — на 57%.