Если Берлин откажется от реализации проекта «Северный поток — 2», то это приведет к моральной катастрофе Германии. Таким мнением с ФАН поделился директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Немецкий политолог, научный директор «Германо-российского форума» Александр Рар выразил уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет достроен благодаря усилиям канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако впереди Россию и Германию ждут новые испытания и баталии, поскольку противники «СП-2» будут использовать все имеющиеся в их арсенале средства, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности.

По мнению эксперта, при отмене российского проекта Германия понесла бы большой ущерб — не только экономический, но и репетиционный. Кроме того, он призвал обратить внимание на работу официального Берлина по завершению постройки газопровода.

«Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано. Немецкий бизнес понесет потери. Нам это абсолютно не нужно. Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет за «Северный поток — 2», — объяснил Рар.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что Америка продолжает следить за реализацией проекта «Северный поток — 2» и будут решать вопрос о введении санкций по необходимости. Он отметил, что в этом случае санкции — «лишь один из многих важных инструментов».

«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — сказал Прайс.

Российский экономист Василий Колташов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что ФРГ не откажется от реализации «Северного потока — 2». Но если Берлин все же решит заморозить «СП-2», то это приведет к моральной катастрофе Германии.

«Я думаю, что новая американская администрация не сможет добиться от Ангелы Меркель решений, которые могли бы привести к остановке строительства «Северного потока — 2». Если бы такие действия имели место быть, то они привели бы Германию к моральной катастрофе, которая продемонстрировала бы то, что Берлин является такой же марионеткой США, как Украина, Польша и Литва», — сказал собеседник ФАН.

Директор Института нового общества также отметил, что Германия не откажется от «Северного потока — 2» из-за того, что в случае срыва проекта Берлину придется закупать дорогой американский газ.

«Германия только усилит давление кризиса на свою экономику в условиях дорогого евро и производства, если не будет получать российский природный газ по комфортным ценам, выступая одновременно еще и хабом, распределяющим голубое топливо по странам Европы. Это резко понизит конкурентоспособность Берлина. Если бы ФРГ поддалась на уговоры США и прекратила строительство «Северного потока — 2», то Германии пришлось бы закупать дорогой сжиженный американский газ в Польше. Но это абсолютно экономически невыгодно», — резюмировал Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Соединенные Штаты пообещали снять санкции с «Северного потока — 2», если Берлин согласится на невозможное. Но ФРГ вряд ли согласятся на такую невыгодную сделку.