Киев, 4 февраля. Скандал с запорожской компанией «Мотор Сич» может обернуться для экономики Украины крайне неприятными последствиями. Об этом заявил журналист Александр Суков.

Эксперт прокомментировал сложившуюся ситуацию в Незалежной. Китайские инвесторы ранее купили акции предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич». Однако президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компании, что привело к скандалу. По словам Сукова, конфликт может охладить отношения с Китаем и приведет к негативным экономическим последствиям.

Украинские власти сами допустили текущую ситуацию, подытожил журналист. Изначально они несколько лет пытались остановить покупку КНР запорожской компании, а теперь запретили Китаю распоряжаться приобретенным предприятием.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко назвал санкции против «Мотор Сич» настоящим самоубийством. Политик уверен, что Зеленский хочет «прогнуться под американских хозяев».