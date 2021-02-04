Ольга Фриске: Я не знаю, в каких условиях живет внук

Родители певицы Жанны Фриске не видели своего внука с тех пор, как ему было два с половиной года. Мальчика по имени Платон воспитывает бывший муж артистки украинский, белорусский и российский теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев. Уже несколько лет Ольга и Владимир Фриске не видели своего внука. Об этом в беседе с ФАН рассказала мама артистки.

Родители Жанны Фриске ничего не знали о том, что Дмитрий Шепелев со своей новой женой Екатериной Тулуповой ждут общего ребенка. Он станет третьим в семье. Дети Платон и Лада остались у них от предыдущих браков.

«Спасибо, что сообщили. Он с нами не общается. Я только рада за них», — сказала Ольга Фриске.

Как выяснилось, супруги ничего не знали и о проблемах Дмитрия Шепелева с работой. Стартовавшее недавно на телеканале ТНТ шоу «Ты как я» в данный момент снимать прекратили. Не увенчались успехом и попытки попасть в другой проект.

«Я не знаю о его проблемах. Он нас не извещает об этом», — отметила Ольга Фриске.

Она добавила, что Дмитрий не только сам не выходит на связь, но и не позволяет им общаться с родным внуком.

«Мы не видим ребенка с тех пор, как ему было два с половиной года. Я не хочу его судить. Я не знаю, в каких условиях живет внук, не вижу ребенка, не знаю, как он себя чувствует, как учится. Я вообще ничего не знаю о нем», — сообщила собеседница.

Ольга Фриске рассказала, в чем именно, по ее мнению, заключается самая большая проблема в сложившейся ситуации.

«В нашем государстве почему-то опекунство стоит на стороне человека из другого государства. Почему? Вот что мне непонятно. Бабушка и дедушка не видят родного внука, и за нас никто не воюет. Мы совершенно не нужны в этом государстве. Я бы хотела общения с родным внуком. Хотя бы увидеть ребенка. Он его полностью изолировал от нас», — посетовала мама певицы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что из снега с могилы Жанны Фриске поклонницы готовят приворотные зелья.