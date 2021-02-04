Подписчики не узнали «опухшую» Альбину Джанабаеву на фото из театра

Москва, 4 февраля. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева удивила фанатов новым снимком. Поклонники не смогли узнать изменившуюся певицу на фото.

Альбина Джанабаева недавно побывала в театре и решила показать подписчикам в Instagram, как в пандемию с учетом требований безопасности выглядит зрительный зал. Знаменитость сфотографировалась в кресле в окружении черных манекенов, размещенных на тех сидениях, которые нельзя занимать зрителям.

«Сходили с друзьями в театр. Хорошая собралась компания, дружная, веселая. Название спектакля тоже жизнеутверждающее — «И никого не стало», — пошутила певица.

Многие подписчики Джанабаевой отметили, что зал с манекенами выглядит жутковато. Однако большинство поклонников обратили внимание не на окружающую обстановку, а на внешность певицы.

«Альбина, вы на себя тут не похожи. Я вас сначала и не узнала. Опухшая вся»; «Совсем на себя не похожа! Опять фотошоп?» — написали пользователи соцсети.

Альбина Джанабаева замужем за певцом Валерием Меладзе. Исполнитель закрутил роман с экс-солисткой «ВИА Гры», когда еще был женат на другой. Недавно поклонники пожелали Меладзе оставить Джанабаеву и вернуться к бывшей жене.