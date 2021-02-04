В Минобороны США рассказали об уязвимостях M1 Abrams

Вашингтон, 4 февраля. В Пентагоне обеспокоились уязвимостями танков Abrams в рамках возможного военного столкновения с Россией.

Согласно отчетам Минобороны США, боевые машины не смогут совершать привычные маневры в Восточной Европе, так как не приспособлены к этому. О проблемах Пентагона сообщает российское издание «Ньюинформ».

«M1A2 SEP V3 не выдерживают тактические мосты, их не могут перевозить боевые ремонтно-эвакуационные машины и даже тяжелая армейская транспортировочная техника», — говорится в докладе американского управления эксплуатационных испытаний и оценки.

Аналитики сходятся во мнении, что габариты знаменитых «Абрамсов» существенно ограничивают возможности боевых машин на восточном фланге в Европе. В частности, дороги и мосты на указанных территориях не рассчитаны на то, чтобы выдерживать такую массу, что создает проблемы в случае необходимости быстро передислоцировать технику в случае столкновения с Россией.

Тем не менее, Пентагон заключил контракт на $4,62 млрд с General Dynamics Systems по модернизации американских танков до уровня M1A2 SEP V3 — соответствующие работы планируется закончить до 2028 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерениях США провести серьезную модернизацию для M1 Abrams, чтобы он мог противостоять российским танкам. Позже на военном полигоне провели испытания роботов LIDAR с ИИ, сообщает «Царьград». которые должны были уничтожать танки противника. Однако во время тренировки была обнаружена проблема — технология порой путает «своих» с «чужими».