Вмешательство человека в дикую природу провоцирует появление коронавирусов

Москва, 4 февраля. Крупнейшие вспышки коронавирусных инфекций происходили из-за употребления в пищу диких животных человеком, выяснили российские и американские ученые.

Исследование проводили специалисты Государственного университета Нью-Джерси, Ростовского государственного медицинского университета и Донского государственного технического университета. По их мнению, необходимо увеличить биоветеринарный и санитарный контроль на рынках, где пересекаются между собой вирусные микрофлоры разных животных, которые в дикой среде не встречаются друг с другом.

Подобные вмешательства приводят к видоизменению вирусов. Вектор развития коронавируса предугадать невозможно, считают ученые. Это увеличивает риск возникновения инфекций с неизвестными свойствами.

«Клеточное содержание на малой площади большого количества животных, изъятых из отдаленных ареалов, неблагоприятно сказывается на устойчивости их иммунной системы», – говорится в исследовании.

Ученые из центра Гамалеи создали «эталонный» штамм коронавируса. Он позволит создавать улучшенные тест-системы, эффективные препараты и методы лечения, а также отслеживать мутации инфекции.

Некоторые люди могут быть невосприимчивы к COVID-19. Вероятно, их «неуязвимость» связана с тем, что ранее они уже переболели каким-то другим коронавирусом, сообщает «Ридус».