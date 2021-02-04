Экс-адвокат Михаила Ефремова удивлен поведением актера

Москва, 4 февраля. Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин уже дважды писал объяснительные на жалобы, которые подает его бывший доверитель. Вначале актер послал заявление в Министерство юстиции РФ, затем в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. По словам самого Алешкина, он не может понять суть претензий артиста, который даже в жалобах противоречит сам себе. Более того, адвокат ни разу не выходил за рамки договора, заключенного между ним и Ефремовым, в котором на восьми листах все было подробно прописано.

«Понятно, что за всем этим стоят его адвокаты, — заявил ФАН Андрей Алешкин. — Я думаю, это зависть — первое, второе — ревность. Еще когда мы общались с коллегами, прозвучало: «Мы вас не ждали». Видимо, какая-то месть. Другого варианта у меня нет. Я не могу поверить, что он (Ефремов. — Прим. ФАН) сошел с ума. Восемь листов договора подписать — а потом говорить, что меня принудили, обманули. Ячейку он не подписывает (доверенность Софье на банковскую ячейку. — Прим. ФАН), а какие-то жалобы — легко».

По данным источника ФАН, за всем этим может стоять именно супруга актера Софья. Возможно, по той причине, что Алешкин не стал уговаривать Ефремова подписать доверенность на банковскую ячейку, где и находятся основные накопления артиста. На счету, доступ к которому у Кругликовой есть, лежит не более 5 миллионов рублей. Андрей Алешкин перед Новым годом пытался поговорить с Софьей, но результата это не принесло. Женщина отрицает свою причастность к отставке адвоката и говорит, что вообще не в курсе происходящего.

В распоряжении ФАН оказалась объяснительная, которую Андрей Алешкин предоставил в адвокатскую палату Санкт-Петербурга в ответ на жалобу Ефремова. Там защитник говорит, что все претензии — это подготовка кассации, якобы без ведома Ефремова, разговор о помиловании, общение с прессой — все было прописано в договоре, который подписал актер.

«Хочу обратить внимание на противоречивость заявления Ефремова М. О., в котором он говорит о том, что просит «работать на помилование», и одновременно: «Я прекрасно понимаю, что подавать на помилование сейчас преждевременно», — говорится в объяснительной.

Сейчас Михаил Ефремов готовится к кассации, которую уже одобрил. В ближайшие дни станет известна дата ее рассмотрения.

Напомним, Михаил Ефремов отбывает срок в колонии в Белгородской области за ДТП, в котором по вине актера погиб водитель Сергей Захаров. Артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и вылетел на встречную полосу, протаранив автомобиль Захарова.