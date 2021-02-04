Зрители отказываются смотреть шоу «Холостяк» из-за Тимати

Телеканал ТНТ выпустил первый тизер к новому сезону проекта «Холостяк», главным героем которого станет рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати. Зрители неоднозначно восприняли выбор продюсеров и подвергли жесткой критике видеоролик. Фолловеры считают, что участие артиста в шоу — простой пиар.

«Даже смотреть неинтересно, когда понимаешь, что это хайп. Неужели в стране нет других холостяков, которые не только за пиаром идут на телевидение. Еще один жених, который пришел за пиаром», — возмущенно восклицали пользователи Сети.

Критике подвергся и сам рэпер. Хип-хоп исполнитель согласился на съемки в проекте почти сразу после расставания со своей возлюбленной, моделью Анастасией Решетовой. Кстати, девушка подарила рэперу сына Ратмира. Стоит заметить, что у Тимати есть еще и дочь Алиса от модели Алены Шишковой, с которой он жил до появления в его жизни Насти. Зрители полагают, что такое отношение к женщинам возмутительно.

«О, нет, он-то куда? С таким богатым опытом с женами и детьми. Две бывших жены, два ребенка, скоро и третья появится, и ребенок третий не за горами. Чего ему еще не хватает, с Настей разошелся, чтобы в шоу участвовать. Жалко Настю», — оставляли комментарии подписчики под видео.

Зрители полагают, что участие рэпера в проекте из-за его неискренности будет неинтересным, и многие подписчики отметили, что на этот раз смотреть «Холостяка» не будут.

«Похоже, впервые я не буду смотреть новый сезон. Ужасный холостяк. Жаль, с другим героем посмотрела бы», — отметила зрительница.

Несмотря на то, что нашлись и те, кто с нетерпением ждет старта проекта на ТНТ, возможность комментировать тизер сейчас закрыта, вероятнее всего — чтобы остановить нарастающий все больше и больше негатив.

Ранее подробности нового сезона шоу «Холостяк» стали известны благодаря инсайдерскому «сливу».