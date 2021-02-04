Публицист из Чехии назвал «ножом мясника» санкции Зеленского против телеканалов

Прага, 4 февраля. Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против трех телеканалов похоже на «нож мясника, убивающего свободу слова», заявил публицист Станислав Новотный.

По его словам, «мясник убивает свободу слова», на которую опираются демократия и успешное функционирование страны.

«Ту свободу слова, верность которой подтвердили в свое время все подписанты Всеобщей декларации прав человека», — подчеркнул он.

Помимо этого, Новотный добавил, что неоправданное экономическое и юридическое подавление телекомпаний показывает «далеко не демократические» намерения властей государства.

Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил, что неверная политика Зеленского привела к провалу экономики Украины.