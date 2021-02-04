Сатановский назвал текущую политику США причиной неизбежности ядерной войны

Москва, 4 февраля. Статья американского адмирала Чарльза Ричардса в официальном издании Военно-морского института США о возможности ядерной войны с РФ и КНР вызвала интерес многих экспертов.

Глава стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США рассмотрел условия, при которых противостояние между США и Россией или Китаем может перерасти в ядерную войну. Главные тезисы статьи опубликовало два дня назад Федеральное агентство новостей.

Политолог Евгений Сатановский в своем аккаунте на «Телетайпе» довольно резко прокомментировал не только статью адмирала Ричардса, но и вообще всю внешнюю политику США. Он отметил, что Вашингтон «с бараньим упорством» настраивает против себя две страны, которые могут гарантированно уничтожить Америку.

Политолог дал неутешительный диагноз всей американской политике. Назвав США «самой старой демократией», Сатановский предположил, что она перешла в период старческого слабоумия, из-за которого ядерный конфликт кажется неизбежным.

В Норвегии также опасаются превращения российско-американской конфронтации в полномасштабную войну с применением ядерного оружия. Как сообщает «Утро.ру», норвежский подполковник Турмуд Хейер предположил, что Норвегия станет полем первых битв между Россией и США.