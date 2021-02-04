Нефть марки Brent достигла годового рекорда стоимости

Москва, 4 февраля. Баррель нефти эталонной марки Brent достиг рекордной цены. На мировых торгах за бочку топлива предлагают 59 долларов, в последний раз такое было в феврале прошлого года.

Цена апрельского фьючерса на нефть Brent продолжает расти. Повышение составляет 0,31%. Впервые с 21 февраля 2020 года нефтяной смеси удалось преодолеть психологическую отметку в 59 долларов. Инвесторы реагируют на недавние сообщения о готовности Саудовской Аравии произвести дополнительное сокращение добычи.

Нефтяные цены пребывают в состоянии продолжительного ралли. Наступление нового года оказалось для индустрии благополучным. Благодаря восстановлению мировой экономики нефть стала более востребованной, при этом ее производство все еще ограничено договоренностями ОПЕК+.

Ситуация воспринимается энергетиками с оптимизмом, заметил вице-премьер Александр Новак. Индустрия готовится к скорому восстановлению спроса.