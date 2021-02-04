В Госдуме отреагировали на предложение Минцифры отменить тайну связи для геолокации

В Госдуме отреагировали на предложение Минцифры вывести данные геолокации (местоположения мобильного телефона) из-под действия нормы о тайне связи. Согласно предложению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры), упрощенный порядок получения данных о геолокации телефона должен помочь в поиске пропавших людей.

Источник ФАН в Госдуме рассказал, что профильный думский комитет еще изучает это правительственное предложение, и все комментарии будут позже. А вот первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, представляющий ЛДПР, счел инициативу правительства избыточной. Шерин отметил, что при необходимости данные геолокации и так достаточно просто получить. В качестве примера политик привел Москву, где по приложениям в телефонах отслеживали местонахождение людей, которые должны были соблюдать самоизоляцию в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19.

«Не понимаю, зачем Минцифры выступило с этим предложением именно сейчас, — отметил Шерин в комментарии ФАН. — Местоположение телефона и так отслеживается, когда это надо, это делалось и раньше. Напомню, как весной во время пандемии люди выходили, и их вычисляли по сотовому телефону. Уже тогда сотовые операторы прекрасно работали с правительством Москвы, и тем, кто нарушал самоизоляцию, приходили предупреждения и штрафы».

Мобильная связь сегодня настолько вошла в нашу жизнь, что человек стал абсолютно прозрачен, а отслеживание местоположения по телефону — повседневная реальность, отмечает собеседник ФАН.

«Сегодня мобильный телефон стал практически неотъемлемой частью человеческого организма, — не без иронии отметил парламентарий. — Без сотового телефона человек уже из дома не выходит, и не только потому, что это средство связи, общение в соцсетях и т. д. Телефон — это еще и средство платежей, получение определенных услуг, заказ продуктов и так далее. И, конечно, по сотовому телефону очень легко вычислить местоположение человека. Это как чип, который не надо никуда вживлять, поскольку человек этот чип добровольно носит с собой».

По мнению Шерина, в предложении Минцифры есть лукавство, поскольку многие интернет-приложения абсолютно спокойно, не скрывая, отслеживают местоположение человека.

«Что это вдруг в правительстве решили строить из себя таких законопослушных?» — с иронией отметил Александр Шерин.

По мнению парламентария, необходимые для оперативно-разыскной деятельности данные от сотовых операторов всегда можно получить через суд, поэтому вносить для этого специальные изменения в закон о связи необязательно.

Ранее в комментарии РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов пояснил, что предложенные министерством поправки в закон «О связи» не нарушают закон о персональных данных, так как данные геолокации таковыми не являются. Он уточнил, что в ходе розыска граждан данные геолокации и сегодня могут предоставляться операторами связи, но согласование требует времени, а промедление может оказаться фатальным.

«В настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, и операторы связи обязаны ее обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А счет иногда идет на часы», — подчеркнул Иванов.

Законопроект будет рассмотрен в профильных федеральных органах, а затем представлен на общественное обсуждение.