Российские ученые создали штамм коронавируса для улучшения системы тестов

Москва, 4 февраля. Стандартный образец штамма коронавируса разработали специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Он позволит улучшить систему тестов.

Образец утвердили в Росстандарте, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ. Разработка поможет привести все виды тестовых систем, которые позволяют определять возбудителя коронавируса, к одному «знаменателю», объяснила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

Также образец повысит эффективность лечения болезни, поможет разрабатывать новые лекарства и отслеживать появление новых мутаций коронавируса в окружающей среде. Сейчас известны несколько штаммов вируса. Среди них мутации, зафиксированные в ЮАР, Великобритании, Бразилии и США. Некоторые из них являются более заразными и опасными с точки зрения развития тяжелой формы болезни.

До этого ученые назвали главную опасность обнаруженной в Великобритании мутации. Дело в том, что ПЦР-тест может не выявить вирусную РНК этого штамма.