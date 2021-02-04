Хабаровский НПЗ вскоре начнет производить бензин АИ-95

Хабаровск, 4 февраля. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, входящий в состав ННК Эдуарда Худайнатова, через несколько дней приступит к производству бензина марки АИ-95.

Сейчас компания занимается производством АИ-92. Об изменении сообщил глава сектора топливной инфраструктуры комитета правительства Хабаровского края по ТЭК Евгений Николаенко.

«С 3 февраля установка по выпуску бензинов на ХНПЗ запущена. За последние 12 часов произведено больше 1 тыс. тонн бензина АИ-92. Все топливо перекачано на хабаровскую нефтебазу по нефтепроводу», — сообщил Николаенко во время видеоконференции «Делового клуба».

В ночь с 3 на 4 февраля топливо доставили на 54 АЗС и 85 автомобильных заправок ННК. По графику завод будет выпускать по две тысячи тонн Аи-92 еще несколько дней, а затем плавно будет совершен переход на 95-й бензин.

Ранее в Хабаровске из-за проведения пусконаладочных работ на нефтеперерабатывающем заводе разработали оперативную схему доставки и продажи бензина. Жители края временно покупают топливо по карточкам.