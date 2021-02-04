Погребинский рассказал, как унижают украинскую власть

Киев, 4 февраля. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, на территории страны полностью прекращено вещание трех телеканалов. Речь идет о NewsOne, ZIK и «112 Украина». А против совладельца ZIK, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака введены санкции.

Очевидно, что подобный шаг, мягко говоря, не сходится с прошлогодним заявлением Зеленского. Тогда президент Украины говорил, что важнее всего является свобода слова и он никогда не допустит закрытия телеканалов по политическим мотивам. Но, как мы видим, точка зрения украинского лидера сильно коррелирует с тем, что он делает сегодня вопреки национальным законам.

По мнению руководителя Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, решение президента Украины вовсе не связано с конституцией. Эксперт уверен, что данная ситуация в случае подачи иска должна быть обязательно рассмотрена. Кроме того, должны были пройти судебные слушания, где бы прозвучали доказательства, что телекомпании работают против государственных интересов.

«Ничего такого не было», — подчеркнул Погребинский, давая интервью «Комсомольской правде».

По словам политолога, закрытие телеканалов — продолжение продуманной акции, одним из этапов которой была история с «Мотор Сич».