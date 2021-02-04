Владелец затопленного «Академика Якутина» заявил о тяжелой болезни

Санкт-Петербург, 4 февраля. Топ-менеджер из Ленобласти Дмитрий Болотов, являющийся владельцем затопленного судна «Академик Якутин», заявил, что тяжело болен.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, сейчас Болотов находится под домашним арестом. Суд избрал ему именно такую меру пресечения по причине наличия серьезного заболевания и необходимости обследоваться.

Во многом только благодаря этому Болотов сейчас не находится в камере СИЗО. Свою вину топ-менеджер не признает и полностью отрицает причастность к совершенному преступлению.

Как сообщалось ранее, Болотов занимает пост генерального директора ООО «Водоканал Невский». О задержании Болотова СК по Ленинградской области сообщил 21 декабря 2020 года. Он подозревается в преднамеренном банкротстве.