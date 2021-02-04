«Банановый диктатор»: почему Гаити восстает против президента Моиза

Политическая оппозиция на Гаити смогла объединиться против президента Жовенеля Моиза. Как сообщает гаитянское агентство Juno7, 1 февраля коалиция оппозиционных партий договорилась о создании Национальной комиссии по осуществлению передачи власти — то есть о плане государственного переворота на случай, если глава государства не сложит полномочия в воскресенье, 7 февраля.
Однако президент Моиз не собирается отступать — в его планах оставаться у власти еще год и изменить Конституцию Гаити. Он суров к оппозиции, его врагов якобы случайно убивают в сотнях метров от его дома, на его стороне —Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций.
О том, как передовой банановый промышленник превратился забрал себе единоличную власть в стране, разрушенной ураганом — читайте в статье международной редакции Федерального агентства новостей.
Народ против президента Моиза
31 января оппозиция Гаити объявила о начале массовой забастовки и протестов с требованием отставку президента.
Mass mobilization and strikes will take place in #Haiti beginning Jan 31, to force the criminal, puppet president to step down on Feb 7, as the constitution demands. pic.twitter.com/13KQaAf6xq— Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) January 29, 2021
Одной «последней каплей», которая спровоцировала протесты, стал указ главы государства, которым граффити и плакаты были приравнены к терроризму. Так гаитянские власти борются с настенной пропагандой политических оппонентов.
Протесты на Гаити не стихают по крайней мере с октября 2019 года. С приближением февраля 2021 года они становились все более ожесточенными. В ходе серии народных выступлений в январе произошли стычки с полицией, обитатели Порт-о-Пренса приходили на митинг к стенам посольства США, дороги блокировали горящими шинами, применялся слезоточивый газ, в полицию летели камни.
По версии оппозиции, Жовенель Моиз должен уйти в отставку 7 февраля — спустя пять лет после того как ушел экс-президент Мишель Мартелли. Однако президент не согласен — официально он занял свой пост в 2017 году, и намерен управлять страной до 7 февраля 2022 года, пишет El Deber.
Особое беспокойство оппозиции вызывают его планы провести конституционный референдум в апреле. Прежде всего, действующая конституция страны официально запрещает менять основной закон государства путем референдума — однако президента Моиза это не останавливает.
Он правит страной без парламента и каких-либо иных сдерживающих факторов. При этом его действия поддерживают ООН, Организация американских государств и Соединенные Штаты — Госдепартамент выпустил официальное заявление в поддержку «усилий, предпринимаемых Моизом для стабилизации обстановки».
Национальная полиция Гаити объявила мобилизацию и ввела комендантский час. Как пишет Notimerica, режим повышенной боевой готовности был объявлен до 15 февраля. Генерал-директор Леон Шарль объяснил это «многочисленными призывами к гражданскому неповиновению». Отмечается, что в ходе своих операций полиция не дает протестующим блокировать пути к международному аэропорту имени Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренсе.
Президент Моиз не церемонится с оппозицией: 21 января был на короткое время арестован экс-сенатор от оппозиции Ненель Касси, который приехал в город Мирагоан, чтобы добиться освобождения схваченных политических активистов. Им предъявили обвинения в «многочисленных грубых правонарушениях», однако впоследствии отпустили. Как оказалось, арестовать оппозиционера приказал лично глава государства.
«Я спросил его — а в чем меня обвиняют? Он ответил: «Это приказ президента», — рассказал Касси. — То, что произошло — невероятно; даже при режиме Дювалье так не делалось».
Как отмечает TeleSur, во многом именно арест Касси позволил сплотить оппозицию, — даже для Гаити формулировка «арестован по требованию президента» оказалась возмутительной.
Всего через две недели после ареста сенатору Касси едва удалось избежать гибели — неизвестные расстреляли его машину из проезжающего мимо автомобиля с правительственными госномерами.
In today's episode of #Haiti: A Neocolonial Saga...— Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) February 4, 2021
Two weeks after being arrested, Senator Nenel Cassy escaped an assassination attempt this evening, by armed men driving a vehicle with government license plates. Another person who was with him was hit in the face. https://t.co/gWTkxQzWsK pic.twitter.com/ZzXXZgk9SX
Кто против Моиза
1 февраля против президента Моиза смогли объединиться многочисленные партии, которые ведут депутаты и сенаторы из распущенного парламента.
Пакт против президента заключили бывший кандидат в президенты Жюд Селестин, лидер партии «Альтернативная лига прогресса и освобождения Гаити» (LAPEH), получивший инженерное образование в Швейцарии; бывший министр по делам женщин Марджори Мишель, которая когда-то занималась «развитием гендерного равенства» в Гаити и была политическим представителем канадского депутата; экс-сенатор Ришар Пьер, который и раньше активно препятствовал решениям правительства — так, в 2019 году он и трое других оппозиционных сенаторов разнесли на куски комнату для совещаний, чтобы не подписывать назначение премьер-министра Жан-Мишеля Лапина.
Другой лидер протестов — бывший сенатор от Северного департамента Жан-Шарль Моиз, однофамилец президента и лидер политической партии «Дитя Дессалина», названной в честь основателя независимого гаитянского государства. Он тоже был кандидатом на президентских выборах 2015 года — выборах, которые обернулись катастрофой и с которых началась череда событий, которые довели ситуацию на Гаити до критической.
В протестах принимает участие и старая гаитянская партия Fanmi Lavalas («Семья переживших наводнение»). Ее представитель Шиллер Луидор призывал полностью блокировать столицу Гаити баррикадами, чтобы парализовать жизнь в городе и вынудить правительство уйти в отставку.
Оппозиция, состоящая из бывших парламентариев, сторонников левых идеологий и гражданских активистов, настроена очень решительно.
Президент без парламента
Однако на данный момент звания сенаторов и депутатов ничего не значат — с точки зрения президента Моиза, срок действия прошлого созыва парламента истек в январе 2020 года, а новый так и не был избран. Тогда он не скрывал своей радости.
«Нынешняя ситуация — шанс покончить с перманентным кризисом, — заявил президент Гаити в интервью Reuters. — Главной проблемой Гаити всегда была слабость ее общественных организаций».
В кризисе он обвинил членов предыдущего созыва парламента, который не смог вовремя принять закон о проведении парламентских выборов.
Президент Жовенель Моиз начинал свой политический путь как успешный предприниматель, получивший прозвище l’homme-banane — «человек-банан». Владея одним из самых прибыльных бизнесов на Гаити — банановой плантацией в 25 акров в Северо-Западном департаменте — Моиз смог развить деловые связи с США, стать при президенте Аристиде членом торговой палаты и войти в политику.
В одной из беднейших стран Карибского бассейна он продвигал и продолжает продвигать возобновляемый источники энергии, высокие технологии и экологическое производство — даже в разгар протестов демонстрируя в соцсетях свою прогрессивную деятельность.
Solèy ki te konn boule jaden plantè yo, jodi a m sèvi ak li pou ponpe dlo pou al mouye tè yo. Menm jan ak plizyè lòt kote nan depatman Nòdès la, jodi a sistèm ponpaj solè Limonad la inogire. Se Sam te pwomèt, se sa m fè. #tirèslapoupèpla #Ayiti pic.twitter.com/swOKq3ePuw— Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) January 30, 2021
Новости из Гаити говорят о том, что «человек-банан» превратился в настоящего диктатора.
Уже год президент Моиз правит страной без законодательной власти. Его поддерживает правящая партия Tèt Kale («Бритоголовые», PHTK), которая удерживала четверть кресел в палате депутатов и пятую часть мест в Сенате. Эта партия широко известна в квартале Маленькое Гаити в американском Майами. Оппозиционные СМИ, такие как Haiti Sentinel, обвиняют членов этой партии в повальной коррупции. Чтобы остаться у власти, они опираются на силовиков и неофициальное ополчение.
«Международное бюро адвокатов чрезвычайно беспокоит то, что коррумпированная партия «Тет Кале» вооружает Национальную полицию. Им дали пули, слезоточивый газ, право применять физическое насилие, право на произвольные аресты и тюремное заключение, чтобы раздавить народные протесты», — передает Voice of America слова Марио Жозефа, юриста из Института права и демократии в Порт-о-Пренсе.
Пока страна существует без парламента, «Бритоголовые» играют существенную роль, обеспечивая неформальную поддержку президенту и занимая часть государственных должностей. Все они повторяют как один: Моиз не уйдет.
«Пора нам выйти из этого замкнутого круга, — прокомментировал VoA требования оппозиции о введении переходного правительства посол Гаити в США Боччит Эдмон, — цикла, когда законно избранных руководителей заменяют нелегитимные люди. Президента можно заменить только переходным правительством — а оно никогда не приносило добра народу Гаити».
Жовенель Моиз без стеснения пользуется доступными полномочиями — так, летом 2020 года он внес изменения в уголовный кодекс Гаити, который не менялся 185 лет. «Удивительным образом» новый кодекс оказался совсем не похож не проект, представленный парламенту в 2017 году.
Президентским указом в стране были внезапно узаконены однополые браки — с 2022 года уголовный кодекс будет предусматривать штрафы и даже тюремное заключение для официальных лиц, в том числе для священников, которые откажутся регистрировать союз между двумя мужчинами или двумя женщинами.
https://twitter.com/madanboukman/status/1340841511991308289
Но особый гнев в Гаити вызвало снижение возраста сексуального согласия до 15 лет — в стране, где изнасилование было признано преступлением только особым министерским декретом в 2005 году и которая стала крупным центром для торговцев «живым товаром».
«Статья 384 дает молчаливое согласие на детскую проституцию! — с возмущением кричал прессе летом 2020 года экс-сенатор Жан-Рене Сенатус. — Там есть упоминание и зоофилии, которую требовали запретить представители пяти округов. Однако президент Жовенель согласился только сделать так, что если кого-то поймают за сношением с собакой (например) — то можно будет арестовать человека, который заставил его это совершить».
Представители власти и ЛГБТ-сообщества Гаити Kouraj ответили, что оппозиция искажает смысл нововведений, поскольку «испытывает наследственную враждебность к сексуальным меньшинствам».
Конституция — поменять нельзя оставить
Впрочем, ни одно из «прогрессивных начинаний» президента Моиза не привлекало такого внимания, как конституционный референдум, назначенный на апрель 2021 года — в период, когда протесты оппозиции уже должны закончится, а страсти перед выборами в сентябре еще не успеют начаться.
Глава государства неоднократно критиковал систему сдержек и противовесов в политической системе Гаити — оппозиция в парламенте (да и само существование парламента) неоднократно мешали планам «президента Жовенеля».
Окончательно отношения между Сенатом и главой государства испортились в сентябре 2019 года, когда оппозиционные сенаторы утроили погром в зале заседаний и отказались утверждать в должности премьер-министра Фрица-Уильяма Мишеля, назначенного Моизом. В течение следующих двух недель в стране прошли масштабные акции протеста и беспорядки, в которых погибли 17 и пострадали 189 человек. Дошло даже до пальбы в Сенате Гаити — согласно ряду источников, сенатор Ральф Фетьер достал пистолет и начал стрелять в окружающих, протестуя против очередного президентского указа.
Моиз привычно возложил ответственность на оппозицию.
«Это правда. Существует проблема, — заявил Моиз в интервью Agence France Presse. — Люди сыты по горло, выведены из себя. Но мы должны найти способ извлечь выгоду из этого кризиса, превратить его в новые возможности!»
Анонсировав конституционную реформу в январе 2020 года, глава государства не скрывал, что она будет направлена на усиление исполнительной власти в ущерб законодательной и судебной. В октябре 2020 года Моиз объявил, что конституцию будут менять на референдуме. Это вызвало новый шквал критики, ведь Конституция Гаити 1987 года, принятая после свержения диктатора Жан-Клода Дювалье, строго запрещает изменение основного закона государства путем голосования, отмечает Constitution Net.
Работа над новой конституцией велась фактически в тайне с начала президентского срока Моиза, никакие подробности не разглашались — это, как отмечает Macau Business, вызвало недовольство даже в лагере сторонников президента. Несмотря на это, ООН выразила поддержку избирательному процессу, организованному Моизом, и обещала поддержать смену конституции Гаити через Программу развития ООН (UNDP), Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), UN Women и ЮНЕСКО.
Первая информация о конституции появилась только после начала протестов 29 января 2021 года. Как стало известно RFI, для Моиза был создан проект системы государственного управления по образцу Соединенных Штатов: в текст проекта конституции включены положения об упразднении должности премьер-министра и создании поста вице-президента. Таким образом президент Гаити расширит свои полномочия, получив прямой контроль над кабинетом министров. Важнейший пункт реформы — Моиз получит возможность назначать на государственные посты гаитян с иностранным гражданством. Прежде всего — американским.
Накануне катастрофы
Сейчас Гаити переживает крупнейший социальный и политический кризис с января 1986 года, когда народное восстание привело к свержению династии Дювалье. Как отмечают эксперты Human Rights Watch, властям Гаити не удалось решить ни одной социальной проблемы.
Пока Жовенель Моиз под аплодисменты из США и Канады легализует однополые браки, 33 тысячи гаитян после катастрофического землетрясения в январе 2010 года до сих пор продолжают жить в лагерях беженцев. Более 440 тысяч обитают в «бидонвиллях», без доступа к чистой воде и лекарствам от холеры, от которой за десять лет умерли 10 тысяч человек.
Тюрьмы в Гаити переполнены, и там уже в марте 2020 года было выявлено более сотни случаев заражения COVID-19. Их администрации попытались в срочном порядке освободить часть заключенных, чтобы избежать развития эпидемии в закрытом пространстве, — однако это не помогает, поскольку полиция отправляет в камеры предварительного заключения все больше и больше протестующих.
По версии оппозиции, 7 февраля должно стать последним днем для Жовенеля Моиза на президентском посту. Оппозиция, создав «национальную комиссию по госперевороту», фактически перешла черту, которая разделяла протесты и народное восстание. Ее цель — с помощью тотальной забастовки парализовать жизнь в стране вопреки давлению полиции и многочисленных банд, которые подозревают в работе на правительство. Арест сенатора по приказу президента сплотил практически всю оппозицию, кроме прежней правящей партии Fanmi Lavalas, а также рабочие профсоюзы и социальные организации.
Однако у президента, который не нравится своему народу, есть очень серьезные защитники — Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций. В Вашингтоне не забыли, что когда-то Гаити находилась под их прямым управлением. Многие гаитянские эмигранты заработали деньги в Штатах и вернулись на родной остров, чтобы жить здесь как короли. Они получают здесь все большее влияние — не просто так проект конституции, подготовленный президентом Моизом, разрешает назначать их на государственные должности (с американским гражданством).
Известно, что посол США в Гаити Мишель Сисон «держит руку на пульсе ситуации» — 3 февраля она провела частную встречу с де-факто премьер-министром Жозефом Жюте. Вероятно, что темой стали действия власти перед лицом политического кризиса.
U.S. Ambassador to #Haiti held a private meeting this evening with de facto Prime Minister Joseph Jouthe.— Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) February 3, 2021
If the imperialists realize they are unable to keep their puppet president in power, they will do everything to co-opt the transition process like they always do.
Из-за внутренних политических кризисов и череды природных катастроф Гаити может попасть под внешнее управление — фактически стать колонией США. Власти страны уверены, что это только к лучшему — деньги, технологии, успех могут прийти в страну только из Штатов. Однако население и недружественная к США оппозиция готовятся дорого продать свою независимость — пусть даже посреди разоренной ураганами и коррупцией стране.