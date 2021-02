«Банановый диктатор»: почему Гаити восстает против президента Моиза

Политическая оппозиция на Гаити смогла объединиться против президента Жовенеля Моиза. Как сообщает гаитянское агентство Juno7, 1 февраля коалиция оппозиционных партий договорилась о создании Национальной комиссии по осуществлению передачи власти — то есть о плане государственного переворота на случай, если глава государства не сложит полномочия в воскресенье, 7 февраля.

Однако президент Моиз не собирается отступать — в его планах оставаться у власти еще год и изменить Конституцию Гаити. Он суров к оппозиции, его врагов якобы случайно убивают в сотнях метров от его дома, на его стороне —Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций.

О том, как передовой банановый промышленник превратился забрал себе единоличную власть в стране, разрушенной ураганом — читайте в статье международной редакции Федерального агентства новостей.

Народ против президента Моиза

31 января оппозиция Гаити объявила о начале массовой забастовки и протестов с требованием отставку президента.

Mass mobilization and strikes will take place in #Haiti beginning Jan 31, to force the criminal, puppet president to step down on Feb 7, as the constitution demands. pic.twitter.com/13KQaAf6xq — Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) January 29, 2021

Одной «последней каплей», которая спровоцировала протесты, стал указ главы государства, которым граффити и плакаты были приравнены к терроризму. Так гаитянские власти борются с настенной пропагандой политических оппонентов.

Протесты на Гаити не стихают по крайней мере с октября 2019 года. С приближением февраля 2021 года они становились все более ожесточенными. В ходе серии народных выступлений в январе произошли стычки с полицией, обитатели Порт-о-Пренса приходили на митинг к стенам посольства США, дороги блокировали горящими шинами, применялся слезоточивый газ, в полицию летели камни.

По версии оппозиции, Жовенель Моиз должен уйти в отставку 7 февраля — спустя пять лет после того как ушел экс-президент Мишель Мартелли. Однако президент не согласен — официально он занял свой пост в 2017 году, и намерен управлять страной до 7 февраля 2022 года, пишет El Deber.

Особое беспокойство оппозиции вызывают его планы провести конституционный референдум в апреле. Прежде всего, действующая конституция страны официально запрещает менять основной закон государства путем референдума — однако президента Моиза это не останавливает.

Он правит страной без парламента и каких-либо иных сдерживающих факторов. При этом его действия поддерживают ООН, Организация американских государств и Соединенные Штаты — Госдепартамент выпустил официальное заявление в поддержку «усилий, предпринимаемых Моизом для стабилизации обстановки».

Национальная полиция Гаити объявила мобилизацию и ввела комендантский час. Как пишет Notimerica, режим повышенной боевой готовности был объявлен до 15 февраля. Генерал-директор Леон Шарль объяснил это «многочисленными призывами к гражданскому неповиновению». Отмечается, что в ходе своих операций полиция не дает протестующим блокировать пути к международному аэропорту имени Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренсе.

Президент Моиз не церемонится с оппозицией: 21 января был на короткое время арестован экс-сенатор от оппозиции Ненель Касси, который приехал в город Мирагоан, чтобы добиться освобождения схваченных политических активистов. Им предъявили обвинения в «многочисленных грубых правонарушениях», однако впоследствии отпустили. Как оказалось, арестовать оппозиционера приказал лично глава государства.

«Я спросил его — а в чем меня обвиняют? Он ответил: «Это приказ президента», — рассказал Касси. — То, что произошло — невероятно; даже при режиме Дювалье так не делалось».

Как отмечает TeleSur, во многом именно арест Касси позволил сплотить оппозицию, — даже для Гаити формулировка «арестован по требованию президента» оказалась возмутительной.

Всего через две недели после ареста сенатору Касси едва удалось избежать гибели — неизвестные расстреляли его машину из проезжающего мимо автомобиля с правительственными госномерами.

In today's episode of #Haiti: A Neocolonial Saga...



Two weeks after being arrested, Senator Nenel Cassy escaped an assassination attempt this evening, by armed men driving a vehicle with government license plates. Another person who was with him was hit in the face. https://t.co/gWTkxQzWsK pic.twitter.com/ZzXXZgk9SX — Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) February 4, 2021

Кто против Моиза

1 февраля против президента Моиза смогли объединиться многочисленные партии, которые ведут депутаты и сенаторы из распущенного парламента.

Пакт против президента заключили бывший кандидат в президенты Жюд Селестин, лидер партии «Альтернативная лига прогресса и освобождения Гаити» (LAPEH), получивший инженерное образование в Швейцарии; бывший министр по делам женщин Марджори Мишель, которая когда-то занималась «развитием гендерного равенства» в Гаити и была политическим представителем канадского депутата; экс-сенатор Ришар Пьер, который и раньше активно препятствовал решениям правительства — так, в 2019 году он и трое других оппозиционных сенаторов разнесли на куски комнату для совещаний, чтобы не подписывать назначение премьер-министра Жан-Мишеля Лапина.

Другой лидер протестов — бывший сенатор от Северного департамента Жан-Шарль Моиз, однофамилец президента и лидер политической партии «Дитя Дессалина», названной в честь основателя независимого гаитянского государства. Он тоже был кандидатом на президентских выборах 2015 года — выборах, которые обернулись катастрофой и с которых началась череда событий, которые довели ситуацию на Гаити до критической.

В протестах принимает участие и старая гаитянская партия Fanmi Lavalas («Семья переживших наводнение»). Ее представитель Шиллер Луидор призывал полностью блокировать столицу Гаити баррикадами, чтобы парализовать жизнь в городе и вынудить правительство уйти в отставку.

Оппозиция, состоящая из бывших парламентариев, сторонников левых идеологий и гражданских активистов, настроена очень решительно.

Президент без парламента

Однако на данный момент звания сенаторов и депутатов ничего не значат — с точки зрения президента Моиза, срок действия прошлого созыва парламента истек в январе 2020 года, а новый так и не был избран. Тогда он не скрывал своей радости.

«Нынешняя ситуация — шанс покончить с перманентным кризисом, — заявил президент Гаити в интервью Reuters. — Главной проблемой Гаити всегда была слабость ее общественных организаций».

В кризисе он обвинил членов предыдущего созыва парламента, который не смог вовремя принять закон о проведении парламентских выборов.

Президент Жовенель Моиз начинал свой политический путь как успешный предприниматель, получивший прозвище l’homme-banane — «человек-банан». Владея одним из самых прибыльных бизнесов на Гаити — банановой плантацией в 25 акров в Северо-Западном департаменте — Моиз смог развить деловые связи с США, стать при президенте Аристиде членом торговой палаты и войти в политику.

В одной из беднейших стран Карибского бассейна он продвигал и продолжает продвигать возобновляемый источники энергии, высокие технологии и экологическое производство — даже в разгар протестов демонстрируя в соцсетях свою прогрессивную деятельность.

Solèy ki te konn boule jaden plantè yo, jodi a m sèvi ak li pou ponpe dlo pou al mouye tè yo. Menm jan ak plizyè lòt kote nan depatman Nòdès la, jodi a sistèm ponpaj solè Limonad la inogire. Se Sam te pwomèt, se sa m fè. #tirèslapoupèpla #Ayiti pic.twitter.com/swOKq3ePuw — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) January 30, 2021

Новости из Гаити говорят о том, что «человек-банан» превратился в настоящего диктатора.

Уже год президент Моиз правит страной без законодательной власти. Его поддерживает правящая партия Tèt Kale («Бритоголовые», PHTK), которая удерживала четверть кресел в палате депутатов и пятую часть мест в Сенате. Эта партия широко известна в квартале Маленькое Гаити в американском Майами. Оппозиционные СМИ, такие как Haiti Sentinel, обвиняют членов этой партии в повальной коррупции. Чтобы остаться у власти, они опираются на силовиков и неофициальное ополчение.

«Международное бюро адвокатов чрезвычайно беспокоит то, что коррумпированная партия «Тет Кале» вооружает Национальную полицию. Им дали пули, слезоточивый газ, право применять физическое насилие, право на произвольные аресты и тюремное заключение, чтобы раздавить народные протесты», — передает Voice of America слова Марио Жозефа, юриста из Института права и демократии в Порт-о-Пренсе.

Пока страна существует без парламента, «Бритоголовые» играют существенную роль, обеспечивая неформальную поддержку президенту и занимая часть государственных должностей. Все они повторяют как один: Моиз не уйдет.

«Пора нам выйти из этого замкнутого круга, — прокомментировал VoA требования оппозиции о введении переходного правительства посол Гаити в США Боччит Эдмон, — цикла, когда законно избранных руководителей заменяют нелегитимные люди. Президента можно заменить только переходным правительством — а оно никогда не приносило добра народу Гаити».

Жовенель Моиз без стеснения пользуется доступными полномочиями — так, летом 2020 года он внес изменения в уголовный кодекс Гаити, который не менялся 185 лет. «Удивительным образом» новый кодекс оказался совсем не похож не проект, представленный парламенту в 2017 году.

Президентским указом в стране были внезапно узаконены однополые браки — с 2022 года уголовный кодекс будет предусматривать штрафы и даже тюремное заключение для официальных лиц, в том числе для священников, которые откажутся регистрировать союз между двумя мужчинами или двумя женщинами.

https://twitter.com/madanboukman/status/1340841511991308289

Но особый гнев в Гаити вызвало снижение возраста сексуального согласия до 15 лет — в стране, где изнасилование было признано преступлением только особым министерским декретом в 2005 году и которая стала крупным центром для торговцев «живым товаром».

«Статья 384 дает молчаливое согласие на детскую проституцию! — с возмущением кричал прессе летом 2020 года экс-сенатор Жан-Рене Сенатус. — Там есть упоминание и зоофилии, которую требовали запретить представители пяти округов. Однако президент Жовенель согласился только сделать так, что если кого-то поймают за сношением с собакой (например) — то можно будет арестовать человека, который заставил его это совершить».

Представители власти и ЛГБТ-сообщества Гаити Kouraj ответили, что оппозиция искажает смысл нововведений, поскольку «испытывает наследственную враждебность к сексуальным меньшинствам».

Конституция — поменять нельзя оставить

Впрочем, ни одно из «прогрессивных начинаний» президента Моиза не привлекало такого внимания, как конституционный референдум, назначенный на апрель 2021 года — в период, когда протесты оппозиции уже должны закончится, а страсти перед выборами в сентябре еще не успеют начаться.

Глава государства неоднократно критиковал систему сдержек и противовесов в политической системе Гаити — оппозиция в парламенте (да и само существование парламента) неоднократно мешали планам «президента Жовенеля».

Окончательно отношения между Сенатом и главой государства испортились в сентябре 2019 года, когда оппозиционные сенаторы утроили погром в зале заседаний и отказались утверждать в должности премьер-министра Фрица-Уильяма Мишеля, назначенного Моизом. В течение следующих двух недель в стране прошли масштабные акции протеста и беспорядки, в которых погибли 17 и пострадали 189 человек. Дошло даже до пальбы в Сенате Гаити — согласно ряду источников, сенатор Ральф Фетьер достал пистолет и начал стрелять в окружающих, протестуя против очередного президентского указа.

Моиз привычно возложил ответственность на оппозицию.

«Это правда. Существует проблема, — заявил Моиз в интервью Agence France Presse. — Люди сыты по горло, выведены из себя. Но мы должны найти способ извлечь выгоду из этого кризиса, превратить его в новые возможности!»

Анонсировав конституционную реформу в январе 2020 года, глава государства не скрывал, что она будет направлена на усиление исполнительной власти в ущерб законодательной и судебной. В октябре 2020 года Моиз объявил, что конституцию будут менять на референдуме. Это вызвало новый шквал критики, ведь Конституция Гаити 1987 года, принятая после свержения диктатора Жан-Клода Дювалье, строго запрещает изменение основного закона государства путем голосования, отмечает Constitution Net.

Работа над новой конституцией велась фактически в тайне с начала президентского срока Моиза, никакие подробности не разглашались — это, как отмечает Macau Business, вызвало недовольство даже в лагере сторонников президента. Несмотря на это, ООН выразила поддержку избирательному процессу, организованному Моизом, и обещала поддержать смену конституции Гаити через Программу развития ООН (UNDP), Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), UN Women и ЮНЕСКО.

Первая информация о конституции появилась только после начала протестов 29 января 2021 года. Как стало известно RFI, для Моиза был создан проект системы государственного управления по образцу Соединенных Штатов: в текст проекта конституции включены положения об упразднении должности премьер-министра и создании поста вице-президента. Таким образом президент Гаити расширит свои полномочия, получив прямой контроль над кабинетом министров. Важнейший пункт реформы — Моиз получит возможность назначать на государственные посты гаитян с иностранным гражданством. Прежде всего — американским.

Накануне катастрофы

Сейчас Гаити переживает крупнейший социальный и политический кризис с января 1986 года, когда народное восстание привело к свержению династии Дювалье. Как отмечают эксперты Human Rights Watch, властям Гаити не удалось решить ни одной социальной проблемы.

Пока Жовенель Моиз под аплодисменты из США и Канады легализует однополые браки, 33 тысячи гаитян после катастрофического землетрясения в январе 2010 года до сих пор продолжают жить в лагерях беженцев. Более 440 тысяч обитают в «бидонвиллях», без доступа к чистой воде и лекарствам от холеры, от которой за десять лет умерли 10 тысяч человек.

Тюрьмы в Гаити переполнены, и там уже в марте 2020 года было выявлено более сотни случаев заражения COVID-19. Их администрации попытались в срочном порядке освободить часть заключенных, чтобы избежать развития эпидемии в закрытом пространстве, — однако это не помогает, поскольку полиция отправляет в камеры предварительного заключения все больше и больше протестующих.

По версии оппозиции, 7 февраля должно стать последним днем для Жовенеля Моиза на президентском посту. Оппозиция, создав «национальную комиссию по госперевороту», фактически перешла черту, которая разделяла протесты и народное восстание. Ее цель — с помощью тотальной забастовки парализовать жизнь в стране вопреки давлению полиции и многочисленных банд, которые подозревают в работе на правительство. Арест сенатора по приказу президента сплотил практически всю оппозицию, кроме прежней правящей партии Fanmi Lavalas, а также рабочие профсоюзы и социальные организации.

Однако у президента, который не нравится своему народу, есть очень серьезные защитники — Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций. В Вашингтоне не забыли, что когда-то Гаити находилась под их прямым управлением. Многие гаитянские эмигранты заработали деньги в Штатах и вернулись на родной остров, чтобы жить здесь как короли. Они получают здесь все большее влияние — не просто так проект конституции, подготовленный президентом Моизом, разрешает назначать их на государственные должности (с американским гражданством).

Известно, что посол США в Гаити Мишель Сисон «держит руку на пульсе ситуации» — 3 февраля она провела частную встречу с де-факто премьер-министром Жозефом Жюте. Вероятно, что темой стали действия власти перед лицом политического кризиса.

U.S. Ambassador to #Haiti held a private meeting this evening with de facto Prime Minister Joseph Jouthe.



If the imperialists realize they are unable to keep their puppet president in power, they will do everything to co-opt the transition process like they always do. — Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) February 3, 2021

Из-за внутренних политических кризисов и череды природных катастроф Гаити может попасть под внешнее управление — фактически стать колонией США. Власти страны уверены, что это только к лучшему — деньги, технологии, успех могут прийти в страну только из Штатов. Однако население и недружественная к США оппозиция готовятся дорого продать свою независимость — пусть даже посреди разоренной ураганами и коррупцией стране.