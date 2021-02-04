Россияне начали массово искать авиабилеты в Грецию и Сингапур

Москва, 4 февраля. Путешественники из России стали чаще искать авиабилеты сразу по двум направлениям. В Грецию спрос вырос в 2,5 раза, а в Сингапур — в семь раз.

Такой возросший интерес случился на фоне новостей о возобновлении авиасообщения между Россией и этими странами. Рейсы начнут осуществляться с 8 февраля. Выполнять их будут из Москвы в Афины дважды в неделю, а в Сингапур — три раза в неделю.

На текущий момент стоимость прямых перелетов из столицы в Грецию начинается от 9,1 тыс. рублей в одну сторону, однако есть варианты с пересадками по цене от 10 тыс. рублей. Греция разрешает россиянам въезд в страну только воздушным путем и с ограничением — до 500 человек в неделю.

Цены на авиабилеты в Сингапур из Москвы начинаются от 42 тыс. рублей в одну сторону. При этом посещение страны с туристическими намерениями пока запрещено. Въезд в Сингапур доступен только для отдельных категорий граждан.

Решение о возобновлении международного авиасообщения с Грецией и Сингапуром было принято еще в январе. Авиаперелеты будут осуществляться на взаимной основе.