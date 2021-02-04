Близкий друг Василия Ланового обвинил в смерти актера организаторов его концертов

Москва, 4 февраля. Композитор Вячеслав Моцардо, более 30 лет друживший со звездой советских киноэкранов Василием Лановым, считает, что народный артист СССР мог спастись от коронавирусной инфекции.

Гастроли и пренебрежение правилами безопасности при пандемии COVID-19 привели Ланового к смерти, считает его близкий друг. Моцардо обвиняет организаторов концертов в доведении 87-летнего актера до критического состояния. По его словам, кашляющий Лановой продолжал выходить на сцену и фотографироваться со зрителями без защитных масок.

Народный артист не мог отказаться от выступлений в Ржеве, Брянске, Твери и других городах. На него наседали организаторы концертов, грозя штрафами и утверждая, что все уже оплачено.

«Когда мы с ним разговаривали по телефону, он уже сильно кашлял. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты», — сокрушается Моцардо в интервью «Комсомольской правде».

Звезда фильмов «Алые паруса» и «Офицеры» скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ланового похоронили 1 февраля на Новодевичьем кладбище. В тот же день коллеги, родные и поклонники простились с ним в Театре имени Вахтангова, в котором актер трудился с 1957 года.