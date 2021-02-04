Спрогнозирован курс рубля на начало марта

Москва, 4 февраля. Объяснение ситуации с ослаблением рубля и возможный прогноз по курсу валюты на начало марта озвучил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Основным негативом для всех рублевых активов остается высокая геополитическая неопределенность, угрожающая новыми санкционными ограничениями, считает специалист. Также еще одним фактором давления на рубль стало ухудшение ситуации на мировых рынках, произошедшее на прошлой неделе.

Геополитические угрозы, вероятно, продолжат создавать большую неоднозначность в краткосрочной динамике валюты. Однако если антироссийские меры будут по-прежнему носить персональный характер, не затрагивая целые отрасли экономики и бизнеса, это, безусловно, станет одним из драйверов роста рубля.

В случае реализации этого сценария пара доллар — рубль может опуститься в район нижней границы двухмесячного интервала консолидации 72,65–76,6 уже в конце февраля — начале марта. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что февраль обеспечит российской национальной валюте стабильность. Главными драйверами изменения курса останутся нефтяные цены и инфляция.