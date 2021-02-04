Клинцевич отреагировал на «ужимки» Конгресса США из-за Навального

Российский политик и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич считает, что фигура Алексея Навального изначально использовалась Соединенными Штатами и другими странами Запада исключительно для дестабилизации ситуации в России. Поэтому Клинцевича не удивило, что американские сенаторы с такой скоростью внесли в Конгресс США законопроект об антироссийских санкциях, связанных с делом скандального блогера. В четверг стало известно, что несколько американских сенаторов, как демократов, так и республиканцев, внесли в Конгресс законопроект, предлагающий ввести санкции против Москвы в связи с делом Навального.

В документе администрации президента США Джо Байдена предложено выяснить, нарушала ли Россия свои международные обязательства в связи с беспочвенными обвинениями в «отравлении» Навального. Также в законопроекте фигурирует требование запросить у Москвы «объяснения» по поводу убийства в 2015 году российского политика Бориса Немцова.

Документ подписали Митт Ромни, Марко Рубио, Бен Кардин, Дик Дурбин и другие сенаторы.

Комментируя инициативу американских сенаторов, российский политик и общественный деятель Франц Клинцевич отметил, что все эксперты предрекали использование фигуры Навального в качестве повода для введения очередных антироссийских санкций.

«А иначе зачем Западу было создавать этот проект под названием «Навальный»? — задается вопросом он в беседе с корреспондентом ФАН. — Это они в очередной раз проверяют нас на прочность: испугаемся или нет, прогнемся или не прогнемся, поддадимся или устоим».

По мнению Клинцевича, весь «проект «Навальный» изначально задумывался Западом как спецоперация в гибридной войне с Россией.

«Это информационная война против нас с целью ударить по нашей экономике, — говорит российский политик. — Коллективный Запад в лице США давно пытается задавить нас экономически, спровоцировать деструктивные процессы в нашей стране и порвать нас, как в свое время порвал Советский Союз».

Развал Советского Союза, по мнению собеседника ФАН, стал следствием того, что усилия Запада упали на благодатную почву из ошибок, совершенных тогдашними руководителями СССР. И эта стратегия была признана на Западе успешной. Поэтому сейчас нельзя повторять ошибок прошлого и поддаваться на внешнее давление, в какой бы форме оно ни осуществлялось, добавил Клинцевич.

«Нельзя давать слабину, а тех, кто нарушает наше законодательство, нужно наказывать по всей строгости закона — ни больше, но и не меньше. Это относится не только к самому Навальному, но и к подкупленным его сторонниками хулиганам. Взял такой хулиган, купленный на цээрушные деньги, в руки арматурину и пошел крушить все подряд — должен отвечать! Вот тогда все станет на свои места», — эмоционально отметил он.

По словам российского экс-сенатора, строгость к нарушителям закона никак не ущемляет права законопослушных россиян, что обеспечено Конституцией России.

«Все наши внутренние вопросы должны решаться в цивилизованной форме, на основании Конституции и действующего законодательства. А провокаторы должны нести заслуженное наказание. А вот на ужимки Запада нам не стоит обращать внимания. Они никогда не простят нам ни нашу мощь, ни наш высокий моральный дух, ни наш суверенитет, ни наши огромные территории и природные богатства, ни наши возможности. Нам надо и дальше идти своим путем, не обращая внимания на лай», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее российский МИД осудил чрезмерное внимание Запада к делу Навального и призвал зарубежных политиков заняться делами собственных стран. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по поводу Навального.

Во вторник решением Симоновского суда Москвы условное наказание Алексею Навальному по делу «Ив Роше» было заменено на реальный срок. Судья указала на многочисленные нарушения блогером правил поведения для условно осужденных, совершенные им за время испытательного срока. С зачетом времени, проведенного Навальным под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше» в 2014 году, ему осталось провести в колонии два года и восемь месяцев. Приговор блогеру еще не вступил в законную силу и, скорее всего, будет обжалован в Мосгорсуде.