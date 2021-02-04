Сенатор Косачев оценил законопроект США о новых санкциях против РФ

Москва, 4 февраля. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пояснил, с чем связан законопроект о новых американских санкциях против России.

Связанный с делом российского блогера Алексея Навального документ является поводом для вмешательства в юрисдикцию российского судопроизводства и оказания давления на страну, пояснил сенатор. Угроза санкциями демонстрирует нарушение базового принципа верховенства закона со стороны США, добавил он.

Ранее в Европе начали рассматривать возможность введения санкций против РФ из-за судебного решения по делу Навального. По этому вопросу будут вестись консультации, пояснил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт.