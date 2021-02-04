Лещенко назвал творчество Бузовой и Моргенштерна «скороспелым продуктом»

Москва, 4 февраля. Эстрадный исполнитель Лев Лещенко высказался о творчестве современных российских музыкантов. Артист рассказал, что думает о творчестве рэпера Моргенштерна и певицы Ольги Бузовой.

По словам Лещенко, сейчас молодое поколение отдает предпочтение песням, которые практически лишены смысла. Эта тенденция очень расстраивает эстрадного исполнителя.

«Все, что касается искусства, особенно современного творчества — оно как скороспелые продукты: вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло. Я имею в виду того же Моргенштерна, ту же Бузову», — заявил Лещенко.

Сейчас в индустрии развлечений появился новый тип звезд — медиалицо, рассказал певец. Часто нельзя понять, чем именно занимаются эти люди, но молодежь идет за ними, так как хочет чего-то нового, пояснил Лев Лещенко в программе «Легенда» на канале RTVI.

Эстрадный исполнитель также признался, что сам иногда слушает Клаву Коку, Моргенштерна, Гречку и других современных звезд. Журналисты часто спрашивают Льва Лещенко, как он относится к той или иной музыке, поэтому артисту необходимо изучать материал, передает телеканал «360».

Лев Лещенко недавно отпраздновал день рождения — 1 февраля ему исполнилось 79 лет. Композитор Игорь Крутой и юморист Владимир Винокур трогательно поздравили певца со знаменательной датой.