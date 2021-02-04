Людмила Бокова рассказала о новом цифровом сервисе для российских учителей

Москва, 4 февраля. Новый сервис «Библиотека цифрового образовательного контента» с огромным количеством образовательных материалов и рабочих программ будет создан в помощь российским учителям. Об этом рассказала ФАН исполняющая обязанности директора Института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Людмила Бокова.

Более 26 тыс. цифровых опорных конспектов для 1–11-х классов, 54 тыс. электронных образовательных материалов по 46 предметам, а также рабочие программы и контент по профильным предметам в рамках предпрофессиональных 10–11-х классов будут доступны в новом сервисе «Библиотека цифрового образовательного контента».

Людмила Бокова сообщила, что контент будет дополняться и обновляться по мере необходимости. Она рассказала, как новый цифровой сервис сможет помочь образовательному процессу.

«С помощью цифровых сервисов дети могут получать углубленные знания по тем направлениям обучения, которые им интересны, — отметила Бокова. — Форматы разнообразны — это не только привычные цифровые учебники в текстовом формате, но и анимационные ролики, видео-интервью с учеными, интерактивные справочники и статьи, виртуальные лаборатории, интерактивная графика, игры-симуляторы и многое другое».

По словам Боковой, весь контент будет соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ.

Цифровые технологии создают всем школьникам страны независимо от того, в каком регионе они живут, равные условия для получения качественного и бесплатного образования, не отменяя при этом традиционную школу и обычных уроков.

Кроме того, у детей с особыми потребностями появится шанс получить равный доступ к образовательным ресурсам. Интерфейс «Библиотеки цифрового образовательного контента» будет адаптирован для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрена возможность изменения размера шрифта, межстрочного интервала, цветовой схемы интерфейса, скорости воспроизведения медиаконтента, отключения показа изображений и включения отображения субтитров образовательных материалов.

Ранее Людмила Бокова в беседе с ФАН исключила переход на полностью дистанционное образование в России.