Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова заговорила о завещании

Москва, 4 февраля. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова стала гостьей шоу «Секрет на миллион». Актриса рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, как она относится к завещанию.

Изначально у Мельниковой, сыгравшей следователя Анастасию Абдулову, была эпизодическая роль в сериале, но в итоге персонаж очень полюбился зрителям. Был период, когда артистка практически жила на съемочной площадке. Популярность принесла Мельниковой высокие гонорары, и актриса смогла накопить на квартиру своей мечты.

Сейчас звезда «Улиц разбитых фонарей» живет в центре Петербурга с видом на Спас на Крови. Вместе с актрисой в шикарной квартире проживает ее 18-летняя дочь Мария. Других наследников у Мельниковой нет, поэтому о завещании она говорит с иронией.

«Ах, завещание! Они ждут моей смерти!» — шутливо сказала актриса, приложив руку ко лбу.

На самом деле к вопросу о составлении завещания артистка относится довольно спокойно. Мельникова считает это очень мудрым шагом и не сомневается, что у нее еще есть время оставить свою последнюю волю.

В январе 51-летняя Анастасия Мельникова и ее дочь перенесли коронавирус. Актриса, которая также является депутатом петербургского ЗакСа, какое-то время не могла работать и отвечать на звонки.