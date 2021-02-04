Актриса Мария Порошина собирает деньги на лечение тяжелобольного ребенка

Москва, 4 февраля. Звезда сериала «Челночницы» Мария Порошина совместно с актрисой Аленой Хмельницкой пытаются экстренно собрать средства для лечения двухгодовалой девочки Веры.

Порошина в соцсетях обратилась к неравнодушным поклонникам с просьбой перевести любую сумму на предоставленные ею реквизиты. Актриса, как многодетная мать, прониклась историей Веры, которой в конце марта исполнится три года. В семимесячном возрасте девочке поставили страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия первого типа.

Жизнь Веры можно спасти, если ее родителям удастся набрать необходимую сумму для разовой инъекции редким препаратом. Проблема в том, что они ограничены во времени. Спасительный укол можно поставить лишь детям весом до 13,5 кг. Если этого не сделать вовремя, то маленькая Вера вскоре перестанет двигаться, разучится глотать и забудет, как дышать.

«Давайте подарим этой девочке... Жизнь!» — пишет Порошина в личном микроблоге Instagram.

Не только знаменитости пытаются помочь детям. Курьер из Пензы ранее рассказал, что решил посвятить свою жизнь благотворительности. Он занимается сборами пожертвований, средства от которых идут на помощь воспитанникам местных детских домов и интернатов.