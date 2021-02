Песня Queen стала самой жизнеутверждающей в период пандемии коронавируса

Лондон, 4 февраля. Британские исследователи составили список песен, которые стали самыми жизнеутверждающими в период пандемии коронавируса. Лидером рейтинга оказался хит легендарной рок-группы Queen.

На первое место исследователи поставили трек Don't stop me now. Опрошенные экспертами респонденты отметили, что эта песня быстро поднимает настроение и заряжает энергией.

На второй строчке рейтинга оказалась композиция шведской группы ABBA Dancing Queen, а на третьей — хит Living on the prayer в исполнении Bon Jovi. Кроме того, в топ-5 попали песни Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations от коллектива The Beach Boys, передает издание Daily Mail.

Попавшая в рейтинг группа ABBA обещала в 2021 году выпустить пять новых песен. Композиции шведского коллектива не выходили с 1982 года, сообщает «Мир 24».