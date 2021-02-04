Кинопрошлое сгоревшего дотла «Кооператора Дона». Колонка Вадима Манукяна

В Ростове-на-Дону ночью сгорел легендарный советский магазин «Кооператор Дона». Он находился внизу жилого дома, и в результате были эвакуированы сотни людей. Площадь пожара составила 600 кв. м. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян с теплотой вспоминает об истории этого магазина, так как был постоянным его покупателем, а также о том, что «Кооператор Дона» останется в памяти людей на кинопленке.

Магазин «Кооператор Дона» имел довольно богатую историю. Благодаря своему историческому названию он долгие годы оставался памятником советской эпохи. В детстве я жил в самом центре Ростова-на-Дону, и этот магазин находился буквально в квартале от моего дома. Он отличался отменным ассортиментом и продуктами, которые сложно было найти в других магазинах. В детстве мы с друзьями туда регулярно наведывались за прибалтийской жевательной резинкой и пепси-колой.

Уже в российское время «Кооператор Дона» стал элитным магазином, цены в нем кусались, но ассортимент соответствовал ожиданиям взыскательных покупателей. Несмотря на то, что после свадьбы я переехал в другую часть города, это не мешало мне регулярно наведываться в любимый магазин детства. Сказывалась ностальгия по советским временам, да и вызывало удовлетворение качество продуктов, которого днем с огнем было не сыскать в сетевых магазинах.

А еще у этого магазина есть кинопрошлое. В Ростове-на-Дону в 1983 году снимался фильм «Из жизни начальника уголовного розыска» с участием Леонида Филатова и Кирилла Лаврова в главных ролях. Да что там, в этом фильме играла целая команда прекрасных советских актеров: Леонид Харитонов, Александр Пашутин, Михаил Жигалов, Игорь Ливанов, Юрий Чернов, Елена Проклова, Наталья Фатеева и Марина Левтова. Я еще мальчишкой застал этот съемочный процесс вживую. Видел, как оцепили для съемок Центральную сберкассу на Энгельса (теперь Садовая), которую «грабил» Филатов. А еще в этом фильме, что было очень примечательно для меня, герой Кирилла Лаврова едет на машине по центру города, и за окном его автомобиля каждые 10 секунд повторяется нарезка Красноармейской улицы и Ворошиловского проспекта. Так вот, за эти несколько минут, которые он едет по центру Ростова, успевают показать несколько раз мой дом и столько же раз легендарный «Кооператор Дона». Таким образом этот легендарный магазин и дом, где я провел детство и юность, остались в кинопрошлом.

Сейчас читаю эти новости, и словно часть моей жизни, прежде всего моего детства, вырвали с корнем в один миг. Помните, у Михаила Казакова в финале его фильма «Покровские ворота» сносят дом юности Костика? У меня сейчас похожие ощущения. Пишу эти строки и отказываюсь верить, что еще одно воспоминание ушло в небытие. Уже увидел на фотографиях, что нетронутыми остались только буквы фасада «Кооператор Дона» при входе в магазин. Значит, легенда пока еще не окончательно ушла в прошлое. Быть может, у этого магазина будет вторая жизнь, и его хозяева, несмотря на колоссальные убытки, захотят его отремонтировать после пожара и вернуть Ростову этот легендарный объект? Очень хотелось бы в это верить!