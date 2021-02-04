Валерий Захаров поприветствовал создание нового территориального батальона ВС ЦАР

Банги, 4 февраля. Советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров рассказал о создании седьмого территориального пехотного батальона, вошедшего в состав армии ЦАР (FACA).

Le 7e bataillon d'infanterie territoriale des FACA a été récemment créé, qui sera basé des membres des groupes d'autodéfense PK5.

Je suis heureux que le professionnalisme présenté par les FACA dans la lutte contre les militants, a rendu le service des FACA trés prestigieux. — Valery Zakharov (@VlrZakharov) February 3, 2021

В официальном Twitter-аккаунте Захаров заявил, что в новое формирование войдут отряды самообороны столичного района РК5. Также, пользуясь случаем, он отметил профессиональные действия солдат FACA, натренированных российскими инструкторами, которые привели к росту популярности армии.

«Я рад, что профессионализм, продемонстрированный FACA в борьбе с боевиками, сделал службу в армии очень престижной», — написал советник.

Новый батальон вооруженных сил ЦАР был создан приказом президента Республики Фостен-Арканжа Туадера 30 января текущего года. В настоящее время подразделение проходит подготовку в лагере Касаи в Банги.

Отряды центральноафриканской армии ведут масштабную спецоперацию по зачистке боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), созданной экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе для срыва выборов, прошедших 27 декабря минувшего года.

Благодаря обучению у российских инструкторов и при их консультативной помощи на местах военнослужащие FACA обеспечили безопасное проведение голосования в большинстве районов республики и продолжают борьбу с незаконными формированиями CPC.

Учитывая успехи центральноафриканских вооруженных сил и близящийся разгром боевиков, западные страны и оппозиционные силы внутри республики призывают к началу диалога с бандитами, однако глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера намерен окончательно освободить государство от них. В этом его поддерживают граждане, которые выходят на демонстрации против переговоров.